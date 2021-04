Vinculan los trombos causados por la vacuna de AstraZeneca a la proteína FP4

Redacción Ciencia, 15 abr (EFE).- Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según sendos estudios publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine.