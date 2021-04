Juan Duyos camina hacia la alegría con prendas optimistas, llenas de color

Madrid, 15 abr (EFE).- Con buen olfato e intuición para detectar la moda sostenible desde hace décadas, Juan Duyos, director creativo de la firma Duyos, se ha reinventado con una colección prêt-à-porter "optimista y alegre" que contiene la esencia de la casa: color, mezclas de tejidos, volúmenes favorecedoras y alma de fiesta.

Superviviente en la industria textil a base de dar puntadas que crean prendas únicas, Juan Duyos ha reconocido este jueves a Efe que lleva "un año durito, en dique seco".

No ha habido bodas, ni fiestas, ni alfombras rojas, "eventos de los que vivo", añade el diseñador que ha sobrevivido gracias a que "soy una hormiguita" y a trabajos puntuales, "pura supervivencia".

Pese a las dificultades, Duyos no se ha rendido, al contrario se ha reinventado con una colección prêt-à-porter realizada en su taller. "No quería parar, he confeccionado una mini colección, con 25 piezas, llenas de optimismo y alegría", que se venderán en la web Es Fascinante.

Tras estos meses de contención, de miedo, de incertidumbre de angustia, "vamos hacia un camino de explosión de alegría, de diversión, volverán los felices años 20", dice Juan Duyos (Madrid, 1968), que se autodefine como "un creativo , metido a empresario a la fuerza".

Dice que tras la pandemia, el consumo de moda va a ser más "controlado", se apostará por prendas de larga durabilidad, con tejidos de calidad y sin fecha de caducidad, algo que antes era impensable, la moda tarda nada y menos en estar demodé.

Algo de lo que siempre ha huido Duyos que lleva más de 20 años como defensor de la moda cocida a fuego lento en talleres de cercanía.

"Esta colección me ha sacado de la angustia y del dique seco de creatividad", reconoce el creador que ha presentado en su taller 25 piezas llenas de color, con flores alegres y siluetas muy reconocidas de la firma.

Su intención con esta nueva colección era expresar un mundo en el que disfruta. "El optimismo debe ser el denominador común para salir adelante", apunta Duyos al tiempo que cuenta que son piezas con toda la esencia de lo que a él le gusta, pero a precios asequibles y tallas hasta la 44.

Volcado en crear una costura de detalle, mimo y perdurables en el tiempo, todas las prendas son combinables entre sí, de manera muy original, "que invitan a salir y pasarlo bien, algo que nos apetece a todos", dice el diseñador que ha presentado su propuesta dentro del evento Madrid es Moda, iniciativa liderada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) bajo el paraguas de Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid.

Cree que la moda tiene una parte lúdica y bonita de la vida, "la de satisfacer y hacer feliz a la gente", y por ello está preparando un gran desfile para septiembre.

Esta colección es un aperitivo de mi próxima aventura, "estoy preparando un desfile brutal, con toda la artillería" concluye Juan Duyos, un diseñador que ha vestido a la reina Letizia.