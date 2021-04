Marwán y sus versos sobre los "ayatolás" de la poesía: "Quería darles caña"

Madrid, 15 abr (EFE).- No es lo mismo erudición que cultura y el cantautor y poeta Marwán dedica duros versos en su nuevo poemario a los "ayatolás" de la poesía de los que ha recibido críticas "llenas de veneno": "Quería darles caña porque han sido a veces muy desagradables conmigo", explica en una entrevista con Efe.

Tras tres años sin publicar, Marwán Abu-Tahoun Recio (Madrid, 1979), poeta, compositor e intérprete, acaba de sacar su cuarto poemario, "Una mujer en la garganta" (Planeta), lleno de los que considera sus versos "más rebeldes".

Más de 200.000 ejemplares vendidos de sus tres anteriores libros preceden a este nuevo volumen de Marwán, que indica que algunos poetas, de los que prefiere no dar nombres, se han metido con su obra, generalmente con "armas muy pueriles".

"A veces son muy superficiales en sus juicios y quería darles caña porque han sido a veces muy desagradables conmigo", dice el autor, que escribe un poema titulado "Veo saltar poetas por los aires" y que se declara "apátrida" cuando "el país de la poesía se llena de legisladores que dicen cómo has de escribir".

Pero explica que también ha recibido por parte de muchas personas de la cultura elogios y felicitaciones y mucho cariño, autores como Luis García Montero, Benjamín Prado, Manuel Vilas, Fernando Valverde o Raquel Lanseros, a los que admira muchísimo.

"Faltaba una poesía que la sociedad sintiera como más viva o más cercana, y eso es lo que hemos aportado otros poetas jóvenes y yo, frente a la sensación que existía de algo ajeno y que olía un poco a cerrado, ya sea por los planes educativos o porque no se les habían mostrado autores que son más cercanos", sostiene Marwán, que explica cómo esto ha cambiado gracias a las redes sociales.

Y así, indica, ha habido "un antes y un después" con las redes en cierta parte del mundo de la poesía y destaca cómo estos autores han acercado la poesía a gente joven que la siente ahora cerca y le hace "sentir hambre para acudir luego a otras corrientes".

A amores y desamores pasionales que no siguen las reglas son a los que Marwán dedica sus poemas de este libro, que habla también en sus versos de los jóvenes y la pandemia.

"Con los años nos convertimos todos en aquello que rechazábamos y generación tras generación siempre acabamos viendo a los jóvenes como extraterrestres que no han sufrido y que han vivido siempre entre algodones, sobre todo a los jóvenes de la sociedad del bienestar, que ya no existe", dice.

Pero esta generación, a la que se le reprocha que no habían sufrido hambre ni guerras, "ya ha tenido su guerra" con la pandemia del coronavirus, sostiene Marwán, que apuesta por una mayor comprensión entre generaciones: "Todos tenemos nuestras luchas y por no haber tenido que luchar por ciertas cosas no somos peores", defiende.

Poesía y música se interrelacionan y comunican en Marwán, ya que se considera "un músico que escribe poemas", al mismo tiempo que sus canciones tienen una búsqueda poética constante.

Y señala que es este el primer libro en el que podría poner música a algunos de sus poemas, ya que usa muchos endecasílabos, como ocurre en un poema "gigante" sobre Madrid, "que ha sido como juntar diez sonetos".

El volumen incluye asimismo un poema que dedicó a Joaquín Sabina por su 70 cumpleaños, un homenaje como se merece "el maestro", dice este artista, que lleva 25 años leyendo poesía.

Aunque cree que está bien buscar el artificio en la poesía y tener que hacer un esfuerzo al leerla, asegura que él ha huido de esa forma, porque le interesa más una "sin barreras arquitectónicas para el entendimiento y que sea diáfana" y apuesta por la claridad en sus canciones y en sus versos.

Marwán critica también la gestión de la Administración, que cree que tiene una "deuda brutal" con el mundo de la cultura ya que todavía no hay un Estatuto del Artista implementado y dice que cuestiones como estas se quedan en "papel mojado".

"Nos faltan al respeto y estamos abandonados y olvidados. Es una pena porque siempre que hay problemas, siempre que hay que celebrar algo o se quiere amplificar algún mensaje se acude al mundo de la cultura. Estando siempre que nos necesitan, luego no están cuando los necesitamos".

Carmen Naranjo