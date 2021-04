Declara como investigada directora de residencia por muertes por coronavirus

Madrid, 16 abr (EFE).- La directora de la residencia Amavir Ciudad Lineal de Madrid declara este viernes como imputada por un presunto delito de homicidio imprudente por su gestión durante la pandemia de coronavirus, tras la querella interpuesta por varias personas cuyos familiares fallecieron tras no ser trasladados a hospital.

El titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid citó el pasado mes de febrero a esta responsable tras la querella interpuesta por familias integradas en el colectivo Marea de Residencias.

Marea de Residencias ha presentado diferentes querellas por posible delito de homicidio imprudente contra responsables de residencias de ancianos en los que murieron residentes y contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso y los consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López. Consideran que fueron responsables de los desenlaces por su gestión en los primeros meses de la pandemia.

La de este viernes es la segunda declaración como imputada de una directora de residencia de ancianos, tras la de la responsable de la Gran Residencia del distrito madrileño de Carabanchel el pasado 26 de febrero.

La querella contra la Gran Residencia recayó en el mismo juzgado que la interpuesta contra Amavir Ciudad Lineal, aunque se trata de procesos diferentes.

La directora de la Gran Residencia aseguró ante el juez que la anciana que falleció en el centro tras no ser trasladada a un hospital ya estaba en situación de cuidados paliativos y en el hospital hubiera recibido el mismo tratamiento. Sostuvo que no se la trasladó por su estado, y no por los protocolos de la Comunidad.

Detalló que durante la pandemia la Gran Residencia recibió y aplicó los protocolos de actuación de la Comunidad de Madrid, que estaban firmados por el médico Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria del Ejecutivo regional, y que eran de obligado cumplimiento.

Por el momento se han conocido dos citaciones más en los tribunales madrileños por posible delito de homicidio imprudente en la residencias: la del director de la Residencia de Mayores de Alcorcón, prevista para el 11 de mayo, y la de un responsable del Centro de Mayores Amavir de Humanes de Madrid, fijada para el 28 de abril.