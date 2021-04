Merkel: la pandemia tiene "firmemente agarrada" a Alemania

Berlín, 16 abr (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció este viernes que la tercera ola de la pandemia tiene "firmemente agarrado" a su país y abogó por eso por aplicar nuevas restricciones, entre ellas el toque de queda nocturno.

Merkel realizó estas declaraciones al intervenir en el Bundestag (cámara baja) en la primera lectura de la reforma legal que aprobó esta semana el Consejo de Ministros para limitar la capacidad de acción de los "Länder" en la lucha contra la pandemia e imponer restricciones uniformes a partir de ciertos niveles de incidencia acumulada.

"Debemos hacer todo lo posible para frenar y romper la tercera ola", agregó la canciller que dijo que estas nuevas medidas llegan tarde, pero son necesarias y están justificadas, pese a afectar de forma notable en las libertades de los ciudadanos.

"La situación es seria, muy seria", advirtió la jefa del Gobierno alemán, que pidió atender los "llamamientos de emergencias" de los sanitarios.

La canciller dedicó parte de su discurso a defender el toque de queda, una de las medidas más controvertidas de este proyecto de ley del gobierno, y que según su redacción actual prohibiría abandonar el domicilio entre las 21.00 y las 5.00 horas en aquellas regiones que superen la incidencia acumulada en siete días de 100 casos por cada 100.000 habitantes.

Merkel dijo que el toque de queda "no es un invento nuevo" puesto que, alegó, se ha aplicado en diferentes momentos en países como el Reino Unido, Francia, Portugal u Holanda y que ayuda a reducir la movilidad de las personas, una forma demostrada de limitar la propagación del virus.

"No es la solución para todo", admitió la canciller, quien aunque reconoció que un toque de queda lesiona los derechos personales aseguró supera en ventajas a las desventajas.

La canciller subrayó que frente a la pandemia no valen las "medias tintas" y que el coronavirus "no negocia". "Los titubeos no sirven", afirmó Merkel.

Alemania comunicó este viernes que en las 24 horas previas 25.831 nuevos casos de coronavirus y 247 muertes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. El país más poblado de la UE suma así un total de 3.099.273 casos confirmados y 79.628 muertes con o por covid.

La incidencia acumulada a siete días en el conjunto del país se situó en los 160,1 casos por cada 100.000 habitantes.