Ayuso invitará a Sánchez a marcharse tras los "peores datos" del PSOE

Madrid, 17 abr (EFE).- La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, confía en que ganará las elecciones del 4 de mayo y el PSOE obtendrá "los peores datos" en la Comunidad de Madrid, por lo que invitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "marcharse de la Moncloa".

"Va a ocurrir, con la mayor participación que se recuerda en Madrid y, cuando eso ocurra, a lo mejor España me debe tres", ha afirmado Ayuso, que dijo que España le debía una cuando Pablo Iglesias anunció su salida del Gobierno para presentarse como candidato de Unidas Podemos a las elecciones en la Comunidad de Madrid.

En el acto de apertura de la campaña electoral de los comicios del 4 de mayo, Ayuso ha estado arropada por el líder del PP, Pablo Casado, el alcalde de Madrid, José Luis-Martínez-Almeida y su equipo de Gobierno, así como más de un centenar de personas que se han congregado alrededor del perímetro donde ha tenido lugar el mitin, en la plaza de Salvador Dalí de la capital, en el barrio de Salamanca.

Ayuso ha dicho que estas elecciones han cambiado "el rumbo" de la política nacional porque Madrid se ha convertido "en pieza clave", y ha apelado "a esos socialistas y esos ciudadanos de la izquierda que aman su país y que no quieren que con el plan oculto de la Moncloa les roben España por la espalda".

"No lo vamos a permitir desde Madrid", ha remarcado la presidenta, que ha añadido que la capital "es libertad y es decirle no a Sánchez y no a Iglesias".

Con estos comicios, que van "más allá" de las siglas, serán los ciudadanos quienes decidan "qué modelo quieren para nuestro país" a partir del 4 de mayo, ha indicado Ayuso.

Por ello, ha convocado estas elecciones para "devolverle la confianza" a los ciudadanos y que Madrid deje de "vivir sojuzgado a las triquiñuelas de la Moncloa hasta que nos quieran asestar la puñalada final".

"Madrid se le escapa al Gobierno", ha expresado la candidata del PP, que ha hecho un llamamiento "a todas las personas que amamos España, independientemente de lo que hayan votado en otras elecciones, que quieran seguir caminando juntos en libertad".