Bal (Cs): Teníamos el mejor Gobierno y tendremos el mejor Gobierno en Madrid

Madrid, 17 abr (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha dicho que "teníamos el mejor Gobierno" de coalición con el PP antes del adelanto electoral y que después del 4 de mayo "tendremos el mejor Gobierno", no porque se lo "merezca" la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, sino porque se lo merecen los madrileños.

Acompañado de la líder de la formación, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, Bal ha desvelado en la plaza de Isabel II de la capital el cartel de la campaña -que comienza oficialmente a medianoche- con el eslogan 'Elige centro' mientras sonaba la canción 'Seven nation army' y los afiliados enarbolaban banderas del partido, de España, de la Unión Europea y alguna arcoiris del colectivo LGTBI.

Bal se ha reivindicado como el "presidente de todos que tiene todo para ofrecer" y ha alertado de cómo sería la región con un Gobierno en el que estuvieran Unidas Podemos o Vox, ante la advertencia de que "la candidata del PP quiere gobernar con Vox".

"¿Y por qué? Porque claro, este señor que está aquí, Nacho Aguado, le impone la transparencia, la regeneración democrática, le impide la corrupción", ha comentado en referencia al exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado, presente en el acto con los exconsejeros Ángel Garrido y Manuel Giménez.

El candidato de Ciudadanos ha dicho que el "ADN" del partido es "la limpieza, la libertad y el progreso" y ha afeado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que diga que "ella es Madrid".

"Madrid soy yo, mi, me conmigo, eso que nos enseñaban en el cole. Yo no soy Madrid. Edmundo Bal no es Madrid. Madrid es esta gente valiente que se presenta a la Asamblea (...). Madrid sois vosotros, nadie puede decir que es Madrid. Madrid son siete millones de personas, por eso creemos en la libertad de todos, por eso la libertad es una palabra que se escribe en color naranja", ha añadido.

Y "por eso", ha continuado, "vamos a volver al Gobierno el día 4 de mayo. Vamos a volver otra vez al Gobierno de Madrid, a un Gobierno de éxito, a un Gobierno que encontraba soluciones a los problemas, a un Gobierno que Isabel Díaz Ayuso ha querido frenar de golpe y se han quedado en el cajón un montón de reformas pendientes".

"Teníamos el mejor Gobierno y tendremos el mejor Gobierno. Tendremos el mejor Gobierno para los madrileños a partir del 4 de mayo. Os lo digo. Me preguntan siempre mucho los periodistas, la gente, me dice, pero hombre, si Ayuso es tan irresponsable, ¿cómo quieres hacer un Gobierno con ella?", ha comentado.

Y ha contestado: "Se lo merecen los españoles, se lo merecen los madrileños. No se lo merece la señora Díaz Ayuso. Se lo merece la gente. Para eso estamos aquí, por eso curramos, por eso nos pagan el sueldo".

Después de advertir de que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, hará vicepresidente al de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Bal ha emplazado al socialista a que le haga vicepresidente no de Agenda 2030 -en referencia a la que Iglesias ocupaba en el Gobierno- sino "vicepresidente de la Agenda 1936".

"La única garantía es Ciudadanos. Es el único partido que defiende la concordia, la unión, que niega radicalmente el enfrentamiento entre dos bandos. Ciudadanos es la tercera España", ha reivindicado Bal.