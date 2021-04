El rector afirma que el ciberataque sufrido por la UCLM "ha sido importante"

Toledo, 20 abr (EFE).- El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha afirmado que el ciberataque que ha sufrido la UCLM este domingo "ha sido importante" y ha explicado que antes de restaurar el sistema, que se hará de manera progresiva, deben identificar por qué parte "surgió el ataque" para que no vuelva a suceder.

En declaraciones a Efe este martes, el rector ha manifestado que el Área de Tecnología y Comunicaciones de la UCLM detectó el problema a las 22:00 horas del domingo y se puso a trabajar "sin descanso", además de trasladar lo ocurrido a las autoridades nacionales competentes, con quienes la UCLM mantiene un "contacto permanente".

"El ataque ha sido importante y en el transcurso de estos días se valorará el alcance del mismo, que es una cuestión que, de momento, no han podido hacer", ha afirmado Garde, quien, no obstante, ha subrayado que "por lo que me han trasladado, somos optimistas".

El sistema no se ha restaurado porque antes de hacerlo "tienen que identificar" por qué parte surgió el ataque "para evitar ataques posteriores de manera inmediata", según Garde, quien ha agregado que tampoco se ha identificado aún el origen del ciberataque.

El rector ha apuntado que "esperemos que en unos días se vaya restaurando el sistema", algo que "se hará de manera progresiva", y ha señalado que cuando empiece a funcionar identificarán los daños, aunque en principio "no parece que vayan a ser muy graves", según le han trasladado.

Ha indicado que el Área de Tecnología y Comunicaciones y el Vicerrectorado de Transformación Digital llevan trabajando "intensamente" en este problema desde el domingo "para intentar revertirlo lo antes posible porque afecta a toda la actividad de la universidad".

El ciberataque que ha sufrido la UCLM, del tipo 'ransonware', ha sido similar al que han recibido otras instituciones públicas y privadas, incluidas otras universidades.