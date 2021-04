Maduro no participará en la Cumbre Iberoamericana y manda a su vicepresidenta

Andorra la Vella (Andorra), 21 abr (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no participará finalmente en la Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles en Andorra y, pese a haber confirmado asistencia, será la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la que tomará la palabra en el plenario de mandatarios.

Según confirmaron a Efe fuentes diplomáticas, Maduro no estará presente en la conversación que comienza esta tarde de manera semipresencial con tan solo cinco delegaciones presentes en la sede: las de España, Portugal, República Dominicana, Guatemala y la propia Andorra.

No es la primera vez que Maduro anuncia su participación en la Cumbre y finalmente no aparece. Hace dos Cumbres, en la de Cartagena de Indias (Colombia) en 2016, llegó a anunciar que ya había despegado con destino a la ciudad colombiana pero finalmente no aterrizó.

Se esperaba que Maduro sí participara esta vez de esta cita centrada en ofrecer una respuesta comunitaria a la crisis de la Covid-19 y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de ella.

Su participación había sido ya cuestionada por países como Brasil y también había causado revuelo en la política española donde el líder de la oposición, Pablo Casado, había pedido que la invitación para representar a Venezuela se dirigiera al opositor Juan Guaidó y no al mandatario.

El encuentro, previsto para noviembre del pasado año pero pospuesto debido a la pandemia, se está realizando de manera semi presencial.

A Andorra llegaron ayer las delegaciones España y Portugal quienes se trasladaron por cercanía geográfica, y Guatemala y República Dominicana, anterior y siguiente sede de la Cumbre.

Venezuela será la última en intervenir durante la reunión de dirigentes ya que el orden se realiza por el orden alfabético de los países.