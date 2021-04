El viaje hacia la luz de "La casa de los espíritus"

Madrid, 22 abr (EFE).- Primero sobre el papel, luego en el cine y ahora sobre el escenario "La casa de los espíritus", de Isabel Allende, propone un viaje hacia la luz de una familia, los Trueba, a la que las circunstancias sociales y políticas les obligan a abrir los ojos a otra realidad.

Una familia de mujeres fuertes, iluminadas por sus nombres - Clara, Blanca, Alba- y por la energía de un sexto sentido, un realismo mágico al que dan vida a partir del 24 de abril en el Teatro Español Carmen Conesa, Inma Cuevas, Gabriela Flores, Miranda Gas y Pilar Matas, un elenco al que se suman Jordi Collet, Francesc Garrido, David Fernández "Fabu", Borja Luna y Guillermo Serrano.

La adaptación de la novela de la escritora chilena ha ido de la mano de Anna María Ricart y Carme Portaceli.

Carme Portaceli, que también ha asumido la dirección del espectáculo, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que esta es la obra "más hermosa" que ha dirigido; un texto que habla del amor, de la vida y de la muerte, donde hay un hombre central, Esteban Trueba -que se casa con Clara-, y un argumento que destaca el valor de la "tolerancia".

"La casa de los espíritus es transmisora de unos valores extraordinarios para el ser humano", ha apuntado Portaceli sobre esta historia que narra el devenir de cuatro generaciones.

"Un relato que une a dos familias que son como la noche y el día" y que, según la dramaturga, no recuerda a la película que, en 1993, dirigió Bille August con Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, Glenn Close y Antonio Banderas como protagonistas.

"Me parece una buenísima película, pero nosotros no hemos hecho la elipsis de tiempo que se produce en ella", explica Carme Portaceli. "De punto de partida no tiene nada que ver", y añade que han sido fieles al libro para narrar el devenir de la historia.

Jordi Collet interpreta al patriarca, Esteban Trueba, y ha destacado "la luz que irradia Carmen Conesa como personaje y como actriz".

Emocionada por el comentario, Conesa matiza: "No soy yo, es Clara la que brilla". Un personaje que, según explica, ha cambiado su percepción sobre la interpretación.

"Tener la suerte de interpretarlo ha conferido a mi alma y a mi corazón una dimensión diferente".

"Clara" es la abuela real de Isabel Allende. A partir de sus diarios es como se construye una historia de teatro documental y esa dimensión "es lo que me ha ayudado a hacer este viaje, ha añadido la actriz.

"La función tiene magia, contamos la historia desde el corazón", apostilla Conesa.

Miranda Gas es "Alba", la heredera de esta saga de mujeres "que tienen la fortaleza de sobreponerse y transformarse desde el amor y la generosidad, para poder llegar al corazón de Esteban Trueba", apunta.

Isabel Allende no viajará hasta Madrid para ver el estreno, pero sí ha remitido un cálido mensaje al público y al Teatro Español a través de las redes sociales desde su residencia en California, en el que destaca el "honor" que es para ella y la "alegría que me da este estreno (...). Les deseo toda la suerte del mundo y le deseo al público que goce con ella".