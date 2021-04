De documental a sonido pasando por maquillaje: las bazas hispanas al Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- De documental a sonido pasando por maquillaje o efectos especiales, el cine hispano estará presente este domingo en los Óscar de la pandemia con nominados de países como España, México o Chile.

Aunque el anuncio de candidaturas a los Óscar dejó fuera a algunas apuestas hispanas muy importantes, como Pedro Almodóvar con el corto "La voz humana" o la guatemalteca "La llorona" y la mexicana "Ya no estoy aquí", en la categoría de mejor cinta internacional, la gran fiesta del cine hablará español en muchas de sus categorías.

Por ejemplo, "El agente topo", la asombrosa y entrañable película de la chilena Maite Alberdi, tratará de llevarse la estatuilla a mejor documental frente a rivales de la talla de la rumana "Collective".

"El agente topo" ha sido todo un fenómeno del circuito de festivales, con aplausos en Sundance (EE.UU.) o San Sebastián, y narra la historia de Sergio Chamy, un insólito detective de la tercera edad que se infiltra en una residencia para investigar si los ancianos están recibiendo el trato adecuado.

Alberdi apuntó a Efe que con "El agente topo" trataron de "romper los estereotipos de la ancianidad".

"Siempre hemos tenido el mismo discurso sobre los adultos mayores en el cine, como trágico, y eso tiene que cambiar. La madurez también está llena de humor y cosas maravillosas", argumentó.

Además, en México estarán muy pendientes de la categoría de mejor sonido, donde Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés podrían anotarse el galardón por su impecable trabajo en "Sound of Metal".

"Todas las superproducciónes y películas más reconocidas en sonido en los Óscar son siempre mezcladas en California y Londres. Que ahora hayan reconocido una película que la mezcla se hizo por mexicanos aquí en México es todo un logro", dijo Couttolenc a Efe.

Por otro lado, el cineasta estadounidense con ascendencia panameña Shaka King, que este año firmó la radical y reivindicativa "Judas y el mesías negro" sobre los Panteras Negras, logró dos nominaciones: mejor película y mejor guion original.

"Los Panteras Negras se consideraban revolucionarios porque buscaban afectar significativamente a la sociedad, cambiar permanentemente la sociedad", explicó a Efe.

Además, el actor guatemalteco Óscar Isaac será protagonista en los Óscar de rebote como el líder del reparto de "La habitación del correo", un cortometraje sobre la humanidad en una cárcel dirigido y escrito por su mujer, la danesa Elvira Lind.

"No solo castigamos a la persona que está entre rejas sino también a todos los que están a su alrededor que le quieren (...) Es importante recordar que cuando alguien recibe una condena larga (...) también estamos destruyendo las vidas de muchas otras personas", dijo a Efe esta directora que comparte nominación por "La habitación del correo" con la productora Sofia Sondervan.

MAQUILLAJE Y EFECTOS VISUALES CON SELLO ESPAÑOL

Su maquillaje a Viola Davis, a quien le une una gran amistad, podría coronar en los Óscar al español Sergio López-Rivera gracias a su labor en "La madre del blues".

"Generalmente hay que cuidar la vanidad de un actor. Pero Viola insiste en ser específica: si hay que ser fea y gorda, quiere ser la más fea y la más gorda", detalló a Efe.

Su compatriota Santiago Colomo también podría acabar la noche con una estatuilla en la mano si ganara el premio a los mejores efectos especiales por la cinta familiar "El magnífico Iván".

"Yo no estoy acostumbrado a estar frente a una cámara. Estar en el foco es algo a lo que no me acostumbro. Somos animadores, no somos actores", afirmó a Efe.

Por último, España también estará pendiente de la distinción a mejor vestuario puesto que ahí figura como nominada Bina Daigeler, de origen alemán pero afincada en Madrid desde los años 80 y que es candidata al Óscar por la nueva versión de "Mulán".

"Esta película habla de la emancipación y los derechos de la mujer. No es una princesa Disney: es una guerrera Disney", aseguró a Efe.

David Villafranca