Iglesias: "Libertad no es tomarse una caña" sino plantarse al "fascismo"

Madrid, 23 abr (EFE).- El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha dicho este viernes, en alusión al lema de la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que “libertad no es tomarse una caña”, sino “que no se permita a los fascistas defender ideas que no son compatibles con la democracia”, y ha asegurado que en las elecciones del 4 de mayo hay que “defender la democracia”.