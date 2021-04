Aragonès: Si el 1 de mayo no hay acuerdo, exploraremos alternativas con Junts

Barcelona, 25 abr (EFE).- El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que si el próximo 1 de mayo no se alcanza un acuerdo de gobierno con JxCat, "deberemos explorar otras vías alternativas con Junts para que pueda haber un gobierno independentista y no nos veamos forzados a una repetición electoral que deberíamos evitar".

En una entrevista en el diari Ara, y preguntado sobre si estas vías podrían llevar a un gobierno en minoría de Esquerra con apoyo exterior, Aragonès indica: "Otras vías son las otras vías que puede haber. Lo hemos de trabajar conjuntamente. No somos nosotros los que hemos situado la posibilidad de un gobierno de ERC en minoría".

Preguntado por cuál es el problema para que, 70 días después de las elecciones no haya acuerdo con Junts para formar gobierno, Pere Aragonès indica: "Nosotros no identificamos ninguno de tan importante como para que no se haya hecho ya la investidura".

Respecto a que algunos dirigentes de Junts, como Jordi Sànchez y Elsa Artadi, no descarten quedarse en la oposición, Aragonès considera que "cuando la gente hace declaraciones públicas dice las cosas porque cree que tiene que ser así".

"En todo caso -apunta- es su propuesta, nosotros queremos un acuerdo y un gobierno con Junts, y queremos que esto se produzca lo más pronto posible, durante este mes de abril".

Aragonès se muestra contrario a que el Consell per la República, entidad presidida por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, dirija la estrategia del procés, y asegura que el Govern "es quien debe asumir también esta responsabilidad, con una estrategia acordada con el conjunto del independentismo".

Aunque dice tener "una relación excelente con el presidente Puigdemont", entiende que "la legitimidad nos viene del Parlament, que es el voto de la ciudadanía y, por tanto, la estrategia la debe marcar la mayoría independentista del Parlament, evidentemente con el Govern encabezando toda esta labor".

En cuanto a si Junts estaría agotando el tiempo de la negociación para sacar mayor rendimiento para el partido, Pere Aragonès estima que sería un error "que alguien antepusiese los intereses de partido a los de país en un momento en que la gente está sufriendo mucho".

Tras las elecciones, Aragonès dice haber tenido ocasión "de intercambiar algunos mensajes, básicamente por temas relacionados con los fondos europeos", con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respecto de si espera los indultos para los presos independentistas condenados por el procés, Aragonès responde: "Yo lo que espero es la amnistía, y es lo que defenderemos, y también hemos dicho que no nos opondremos a cualquier medida que sirva para poder facilitar la salida de la prisión de personas que están encarceladas injustamente".