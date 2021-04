"Embora", el nuevo álbum de Verto que aspira a "sonar en las discotecas"

Santiago de Compostela, 27 abr (EFE).- Aunque al principio solo hacían música "para hacer bailar a los colegas", el dúo musical Verto ha crecido como la espuma y, con casi 60.000 oyentes mensuales en Spotify, lanza ahora su primer álbum, "Embora", un disco "festivo" que esperan que en un futuro cercano, en cuanto reabran, "pueda sonar en las discotecas".

Tras el éxito de "Oie gayego", un trap con mucha retranca que habla con ironía de los clichés de la Galicia verde, lluviosa y marisquera a ritmo de funk brasileño; de varios sencillos y con un EP a sus espaldas, Verto -el dúo musical formado por Fer y Berto- se lanza a por todas con un álbum "ochentero", que suena a pop y a disco "modernizados" y que también tiene sonidos trap y R&B.

"Cuando vuelvan a abrir las discotecas esperamos que la gente pueda bailar nuestra música. Nosotros antes de la pandemia ya poníamos nuestros temas en garitos de Compostela y ver a la gente bailando y perreando era una pasada", cuenta Berto en una entrevista con Efe.

Para ambos, Compostela es un "vergel cultural", una ciudad "muy activa culturalmente" y en la que "la gente joven está muy atenta a las cosas que surgen".

Y así debe ser, ya que el éxito de estos dos estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, que comenzaron grabando temas en el cuarto de la casa de Fer -de la que todavía no salieron- y hacían música "para sus colegas", ahora son uno de los grupos más escuchados en toda Galicia, sin ningún tipo de promoción y solo gracias al "boca a boca".

"Dos chicos de Santiago de Compostela, poco más". Esa es su escueta descripción en su perfil de Spotify, ya que, según cuentan, quieren que su proyecto crezca "de forma orgánica", sin publicidad, y que su mayor promoción sea "que a la gente le guste".

"Somos conscientes de que estamos haciendo un producto para que le guste a la gente y que lo queremos vender. Lo que no queremos es tener una promoción detrás, porque eso nos parece que puede inflar reproducciones que no son reales", explica Fer, que sin embargo no niega que cuando componen "piensan en el público y en qué tipo de gente lo va a escuchar".

Entre las razones de su éxito, ambos afirman que el hecho de que sea en gallego ha influido, porque es una música 'made in Galicia' que "imita los estándares de la industria" y que puede sonar "parecido” a un tema de C. Tangana".

"Nuestra música tiene éxito porque no había nada así, un pop adaptado a lo que se escucha ahora, a lo que puede sonar en Madrid", asegura Berto, que también añade que en sus temas también buscan "sonidos y letras pegadizas", fáciles de tararear, aunque no renuncian a lo "instrumental".

Fer y Berto se conocen desde el primer año en la universidad y, unidos por la música, comenzaron a grabar temas "casi de coña" y "para los colegas", con una producción casera que hasta día de hoy no ha cambiado.

Sin embargo, estos dos estudiantes, que en la Navidad de 2019 repartieron cedés como regalo en una de las bibliotecas más frecuentadas de la Universidad de Santiago, "La Conchi" -como se la conoce popularmente-, sin que nadie supiera quiénes eran, ahora se han convertido en todo un fenómeno musical que triunfa entre los veinteañeros, con temas como "Rebolando por ti", "Algo que non sexa" o el ya mencionado himno "Oie Gayego", algunos de sus anteriores temas.

"Embora", su primer álbum, llega en un momento de optimismo, con la pandemia del coronavirus cada vez más cerca de su fin, algo que puede percibirse en el carácter de un álbum que arranca como si de una radio de los 80 se tratase.

“El disco tiene tres partes totalmente diferenciadas. Las primeras seis canciones las hicimos imitando la radio de los 80. Es música súper veloz, casi trepidante. Luego tenemos los dos sencillos unidos por un interludio. Eso hace que las seis primeras canciones estén unidas entre sí con un sentido", afirma Berto.

Tras este arranque disco, aparecen temás más dulces y de ritmos trap como "Co puto Mel Nos Beizos", "Achégate", "Que pensas?" o "Morderte", que combina el sonido del sintetizador de los 80 clásico con un ritmo de dembow, para acabar finalmente en una tercera parte con temas más "instrumentales".

"Yo creo que los discos nunca se acaban, como que te rindes, porque ya no hay más tiempo o no tienes más capacidad creativa. Para mí "Un feliz descanso" -la canción con la que acaba el disco-, no es un final, es como la angustia del artista, de que nunca acabas y simplemente te rindes", explica.

Para este verano, Verto espera poder presentar su nuevo álbum en algunos festivales y poder hacer "un paseo por Galicia", para el que ya tienen confirmadas actuaciones el próximo 30 de abril en Vilalba (Lugo) y en julio en el festival Vive Nigrán (Pontevedra), entre otras.

“Nos haría ilusión poder ir a Madrid o Barcelona. Yo creo que podríamos llenar una sala", asegura Fer, que alude al tema "Telón de grelos", popular expresión, remedo del "Telón de acero", que alude a la separación física entre Galicia y el resto de España, y que esperan "poder atravesar".

Sin embargo, el dúo tiene a Compostela siempre presente, lugar que les vio nacer y donde ya han actuado varias veces: "Nos gustaría poder hacer un concierto en la Sala Capitol algún día. Esperamos que todo mejore", apuntan.

José Carlos Rodríguez