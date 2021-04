La audiencia del juicio por el pleito entre la CE y AstraZeneca se celebrará el 26 de mayo

Bruselas, 28 abr (EFE).- La audiencia del pleito judicial que enfrenta a la Comisión Europea (CE) y a la farmacéutica AstraZeneca por el retraso en la entrega de las vacunas contra la covid-19 se celebrará el 26 de mayo, en el tribunal de primera instancia de lo civil de Bruselas.

Este miércoles se celebró la primera vista, de aproximadamente 35 minutos, después de que el Ejecutivo comunitario presentara la demanda el pasado viernes y las partes y la jueza fijaron el calendario del proceso judicial.

No obstante, durante la presentación del proceso los abogados de la CE, Paul Alain Soriers y Rafaël Jafferali, pidieron celeridad en la resolución del caso, mientras que el de AstraZeneca, Hakim Boularbah, reclamó "tiempo" para trabajar un caso técnicamente complejo.

"Cada día cuenta", dijo ante la jueza Jafferali, asegurando que el contrato firmado con la farmacéutica "prevé la utilización de una cantidad de sitios de producción que AstraZeneca todavía hoy, en violación del contrato, no utiliza".

Jafferali no expresó qué reclaman la Comisión y los Estados miembros ante la UE, pero fuentes europeas han señalado que Bruselas no persigue una indemnización económica, sino las dosis que AstraZeneca no ha entregado.

El letrado, del despacho Simont Braun, señaló que "es importante cerrar lo antes posible la primera fase de la vacunación para poder relanzar cuanto antes la economía".

Según dijo, Bruselas esperaba 30 millones de dosis de AstraZeneca en diciembre y otros 100 a final del primer trimestre. Ese calendario no se ha respetado.

La farmacéutica anglosueca entregó 29,8 millones de dosis en el primer trimestre de 2021 y espera haber entregado un total de 100 millones a finales de junio, frente a un total de 300 millones de dosis esperadas.

El abogado de AstraZeneca, el mismo que defendió a España en Bélgica en la demanda que el expresidente catalán Carles Puigdemont interpuso y perdió en este país contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, señaló que los países de la UE apenas están recurriendo a la vacuna de su cliente tras algunos episodios fatales de trombos.

Ante la presencia de medios de comunicación, en una vista de carácter público, el letrado precisó que AstraZeneca rechaza la tesis de la Comisión de que se haya violado el contrato y dijo que basará su defensa en el origen del mismo, en el carácter no lucrativo de la producción que alega el laboratorio anglosueco y en la complejidad del proceso de producción de una vacuna.