La SGAE reivindica una mayor programación de danza y más espacios para su difusión

Madrid, 28 abr (EFE).- Con motivo del Día Internacional de la Danza que se celebra mañana, 29 de abril, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reivindica una mayor programación de esta disciplina en los espacios públicos y la creación de recintos específicos para su promoción, formación y exhibición.

Según los últimos datos, previos a la pandemia de covid-19, las representaciones de danza (2.160) apenas supusieron el 4 por ciento de las funciones de artes escénicas (50.866) realizadas en España en 2019, según el Anuario SGAE. En la actualidad, solo el 5 por ciento de las obras escénicas que se registran en la SGAE son coreográficas, ha reflejado la sociedad en un comunicado.

Unas cifras revelan la fragilidad de un sector que merece la atención y el impulso de las instituciones públicas.

La coreógrafa y bailaora María Pagés, miembro de la Junta Directiva de la SGAE, ha apuntado que "la danza ya era la niña pobre de las artes escénicas y la pandemia la está rematando" y ha añadido que es responsabilidad de las instituciones el reequilibrio de la programación, sobre todo ahora que los mercados internacionales están cerrados y "no se sabe hasta cuándo".

Pagés, Premio Nacional de Danza en la modalidad de Creación (2002), ha dicho que "muchos autores, si no están ya fuera de juego, están en peligro de extinción como proyectos creativos. Nuestra supervivencia está ligada al trabajo. Si no trabajamos, no existimos".

La SGAE quiere reconocer y agradecer el trabajo de los profesionales de la danza y demanda para esta disciplina la misma relevancia que ya tienen expresiones como el teatro y la música.

Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza en homenaje al nacimiento de Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno.

Cada año, una personalidad destacada de este colectivo se encarga de elaborar un mensaje que, a modo de reflexión y manifiesto, es leído y compartido en todo el mundo. En esta ocasión, ha sido encargado al alemán Friedemann Vogel, bailarín principal del Ballet de Stuttgart, quien ha escrito este mensaje.

"Como bailarines, estamos en constante movimiento, aspirando a crear estos momentos inolvidables. Independientemente del género de la danza, es lo que todo bailarín se esfuerza por lograr. Entonces cuando, de repente, ya no se nos permite actuar, con los teatros cerrados y los festivales cancelados, nuestro mundo se paraliza. Sin contacto físico. No más espectáculos. Sin público. Nunca en la historia reciente se ha desafiado a la comunidad de la danza de manera tan colectiva a mantenerse motivada, a encontrar nuestra razón de ser".