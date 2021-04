Gal Gadot: "Tras 'Wonder Woman' quise utilizar la fama para hacer algo bueno"

Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- "Después del éxito que tuve con 'Wonder Woman' quise utilizar mi nueva fama y el alcance que tenía para hacer algo bueno", así explica Gal Gadot su último proyecto, una serie de National Geographic en la que la actriz evitó ser "el centro de la historia".

"Impact" se estrenó este lunes en el canal de YouTube de National Geographic y cada semana mostrará una historia sobre una mujer que ha roto barreras en su entorno, ya sea el deporte, el activismo LGTB o los retos del cambio climático.

"Todas ellas afrontan su mayor dificultad y lo convierten en una fortaleza", asegura Gadot en una videollamada en la que ha participado Efe.

Durante los primeros meses de la cuarentena, la israelí se puso detrás de las cámaras y produjo seis episodios protagonizados por mujeres anónimas.

La primera entrega visita a Kameryn Everett, una patinadora sobre hielo que a sus 20 años entrena a niñas de color para que progresen en un deporte que tiene un historial de prejuicios racistas como los que relató hace ya más de 20 años la ahora expatinadora nacida en Francia y de nacionalidad estadounidense Surya Bonaly.

En otro episodio, Kelsey Ellis cuenta cómo desarrolló una terapia para ayudar a la gente a superar sus traumas a través del surf, después de perder a su hermana gemela por el coronavirus.

"FUE DIFÍCIL FINANCIARLO PORQUE YO NO ERA LA CARA"

La actriz reconoce que levantar un proyecto así no fue fácil, incluso después de protagonizar algunas de las películas más importantes de la franquicia DC Comics como "Liga de la Justicia" y las dos entregas de "Wonder Woman".

"Con 'Wonder Woman' me hice famosa y eso me dio la habilidad de producir formatos como este -cuenta Gadot-. Fue difícil financiar el proyecto porque yo no era la cara, ni el centro del mismo, pero conseguimos que funcionara".

Cada experiencia se relata en piezas de unos 15 minutos con las que Gadot pretende aportar contenido al ruido de las redes sociales y espera que puedan hacerse "virales".

"Todo empieza con un pequeño acto, que puede tener una gran influencia y generar un gran cambio. A veces queremos hacer el bien, pero no sabemos por dónde empezar", afirma.

Entre las historias también destaca la de Arianna Font, una puertorriqueña de 19 años que inventó junto a sus compañeros de clase un sistema de purificación de agua que ha ayudado a miles de familias en la isla.

"Casi un millón de personas no tiene acceso al agua potable en Puerto Rico, es una locura", lamenta Gadot.

"Impact" también se adentra en el cambio climático a través de Shirell Parfait-Dard, la primera mujer líder de una comunidad indígena de Luisiana que ha logrado que se reconozca como uno de los primeros refugios climáticos de Estados Unidos.

La pandemia obligó a centrar todos los episodios en EE.UU., con la excepción de Brasil, donde la compañía de baile que creó Tuany en medio de las favelas inspiró el formato de la serie.

Gadot avanza que tiene localizadas historias "increíbles" en países como la India y España, que podría visitar en una segunda temporada si se lo permite su calendario.

Ya para los próximos meses se espera el estreno de la esperada "Muerte en el Nilo" y de "Red Notice", producción en la que encarnará a la mayor ladrona de arte del mundo. Todo lo contrario al espíritu de "Impact".