Biden pide a los republicanos el apoyo para restringir el acceso a las armas

Washington, 28 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este miércoles a la oposición republicana a que se una a los demócratas para restringir el acceso a las armas.

"No quiero ser beligerante ni nada, pero necesitamos que más republicanos se unan a la inmensa mayoría de sus colegas demócratas para cerrar las lagunas legales e imponer verificaciones de antecedentes para comprar un arma", dijo Biden durante su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso .

El líder estadounidense sostuvo que el problema de las armas, que definió como un "derramamiento de sangre diario", no debería ser un asunto partidista.

"No me digan que no se puede hacer. Lo hicimos en el pasado, y funcionó", añadió Biden, que también defendió prohibir los rifles de asalto y los cargadores de alta capacidad, armas y dispositivos habituales en los tiroteos masivos.

Además de pedir a los republicanos apoyar un mayor control de las armas, les instó a reactivar la ley contra la violencia de género y a aprobar la reforma policial.

La reactivación de la ley contra la violencia de género permitiría requisar las armas a los abusadores, que de media matan a más 50 mujeres al mes.

En lo que al proyecto de ley de reforma policial se refiere, Biden instó a los republicanos a aprobarlo el próximo mes de mayo, coincidiendo con el primer aniversario del asesinato de George Floyd, que da nombre al texto.

"Hagámoslo el mes que viene, antes del primer aniversario de la muerte de George Floyd. La nación apoya esta reforma. El Congreso debe actuar", aseguró el mandatario en su discurso.