Arteta: "Confío en pasar"

Redacción Deportes, 29 abr (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, afirmó que, si tenían que perder, el 2-1 era el mejor resultado que podían lograr y que confía en que tienen una oportunidad de pasar la semana que viene.

El conjunto Gunner perdió 2-1 en El Madrigal contra un Villarreal llegó a ir 2-0 arriba y con un jugador más sobre el terreno de juego.

"No queríamos venir aquí y perder, pero tal y como se ha dado el partido, no es tan mal resultado. Si tienes que perder, este probablemente sea el mejor resultado posible", dijo Arteta en BT Sport.

"Fueron dos partidos completamente diferentes. Tras el descanso empezamos a ser nosotros, en la primera parte hubo muchos momentos en los que no estuvimos. No éramos precisos, no teníamos control. No creábamos peligro ni llegábamos al área. En la segunda parte fue completamente diferente", agregó el español.

Arteta destacó el partido de Bukayo Saka y la parada de Bernd Leno con 2-0 en el marcador a Gerard Moreno. "No salvó".

"Tuvimos una buena oportunidad con Aubameyang para empatar el partido. Confío en que tengamos la oportunidad de pasar", añadió.