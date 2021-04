Arteta: "Nuestro gol es clave, pero debemos mejorar"

Vila-real (Castellón), 29 abr (EFE).- El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, afirmó que el gol que su equipo marcó en La Cerámica ante el Villarreal, es clave de cara al desenlace de la eliminatoria, aunque consideró que deben mejorar respecto a lo ofrecido en este encuentro en el que perdieron por 2-1.

"Salimos vivos y con lo que ha pasado estamos contentos. No ha sido ni el partido, ni el resultado que esperábamos, peor hemos quedado de acuerdo con los visto", añadió en rueda de prensa en técnico vasco, quien destacó la mejoría de su equipo en la segunda mitad y agregó que pudieron hacer el 2-2 en tiempo de prolongación.

“Encajamos el primer gol y nos desajustamos. Tomé la decisión de jugar sin delantero y no ha salido bien, por lo que lo hemos cambiado", continuó Arteta quien insistió en que si no mejorar durante noventa minutos no podrán alcanzar la final.

También recalcó que la segunda parte había sido muy diferente a la primera porque el equipo se metió en el partido. "Es cierto que e la expulsión nos ha dejado al límite, pero hemos arriesgado y sido valientes y nos ha salido bien", concluyó.