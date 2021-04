Andrea Trepat ve sus papeles como facetas de su vida en una carrera de fondo

Barcelona, 30 abr (EFE).- La actriz Andrea Trepat ha interpretado durante su carrera a una colorida variedad de personajes, tanto en la gran pantalla como en el teatro, los cortometrajes, las series de televisión y hasta en un vídeo musical, asumiendo unos papeles que contempla "como facetas" de su vida dentro de "una carrera de fondo".

El último de estos papeles, que la joven ha valorado como "el más difícil" que ha interpretado nunca, ha sido en la serie española "Caronte", dando vida a Irina, una mujer rusa que se verá involucrada en un thriller policíaco.

"La serie te hace reflexionar sobre qué es la verdad, qué es justo y quién lo dice, un 'mix' muy nutritivo para que tú mismo veas desde fuera los entresijos de la justicia", ha explicado Andrea Trepat en una entrevista con Efe.

La actriz considera que, al trabajo de crear un personaje y pasar "las montañas rusas emocionales que vive", se le ha sumado el reto de estar a la altura de un actor como Roberto Álamo, protagonista de la serie, a la par que tener que construir "un personaje con un acento y hablando una lengua como el ruso".

Trepat superó el reto de la lengua de una forma inusual, pues le hizo "llevar las uñas como nunca", y es que la joven empezó a frecuentar un salón de manicura regentado por dos rusas a las que grabó para así poder ensayar e imitar su acento.

Para Andrea Trepat (Linyola, Lleida, 1986), Irina es “un personaje con muchos miedos pero con mucho tesón” que en la trama de la serie va evolucionando y aprendiendo a confiar.

Para la intérprete leridana, Irina comparte con ella ese tesón y el no darse por vencida fácilmente, algo que como actriz le está ayudando mucho:"Tienes que seguir y seguir a pesar de los 'no'", considera.

Andrea Trepat define la profesión de actriz como "una carrera de fondo" que le cautiva, sobre todo porque le permite “conocer el género humano" y cómo las personas se relacionan entre ellas, "pero no desde la cabeza, sino desde el sentir”.

Aunque la joven reconoce ser tímida, su gran pasión, la actuación, le ha permitido “dar rienda suelta" a su imaginación desde el amplio abanico de géneros que ha trabajado.

Su interés por aprender y avanzar en su profesión le han llevado a realizar cursos de interpretación, voz y doblaje en Barcelona, Madrid, Londres y Estados Unidos.

“Los cursos me dan una libertad creativa que no me da un proyecto, porque en estos buscas un resultado, mientras que en los cursos estás ahí para explorar”, explica la actriz.

Trepat empezó su carrera con la serie "Zoo" de TV3, donde apareció en algunos episodios, para pasar a roles más importantes en las series "Gran Hotel" y "Mar de Plástico", en la que interpretó a Cristina, un personaje “con muchas dimensiones” que le permitió "un salto más allá en cuanto a creatividad”.

Debutó en el cine en 2014 con "Todo parecía perfecto", de Alejo Levis, filme al que siguieron "El club de los incomprendidos", "La llave de la felicidad", "100 metros" y la película de Woody Allen "Rifkin's festival", además de participar en una decena de cortometrajes como "Morir cada día", de Aitor Echevarría.

Sobre el escenario, Trepat se encuentra de gira con la obra de teatro «En palabras de Jo... Mujercitas», inspirada en la novela de Louisa May Alcott, dirigida por Pepa Gamboa, dando vida a Meg en una obra que la fascina "porque el texto está hilado muy fino".

La pandemia, que llegó a interrumpir los ensayos de la obra y su gira, han hecho que la actriz considere que todos debamos valorar más la cultura.

“Lo que nos ha hecho viajar, aprender y no pensar en lo que estaba pasando ha sido tener la cultura cerca, así que espero que la gente siga yendo al teatro y valorándolo”, concluye la actriz.

Andrea Cuesta Díaz