Sánchez: No habrá recuperación si no llega a los trabajadores

Madrid, 1 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha advertido este sábado, Primero de Mayo, que "no habrá recuperación si no llega a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país" a los que este sábado escuchará sus reivindicaciones "con la mirada puesta en acabar con la precariedad y la desigualdad".