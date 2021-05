Gabriela Cañas: "La precariedad es la mayor amenaza de la libertad de prensa

Madrid, 1 may (EFE).- En el mundo donde hay libertad de prensa, "la precariedad es su mayor amenaza", un mal que afecta tanto a los medios de comunicación públicos como privados y que solo se puede enfrentar desde "la fortaleza estructural de las empresas periodísticas", afirma la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas.

El próximo 3 de mayo se celebrará el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un derecho que no existe en algunos países, pero que, cuando se da por hecho en otros, "te expone a todo tipo de presiones, y eso es fatal, porque además tienes una apariencia de libertad que en el fondo no tienes, que es casi lo peor", asegura Cañas en una entrevista, que forma parte de una serie informativa especial realizada por EFE con motivo de la efeméride del próximo martes.

La serie incluye tres entrevistas con mujeres periodistas líderes: Gabriela Cañas como representante europea; Bernarda Llorente, presidenta de la agencia argentina de noticias Télam; y Nwabisa Makunga, la primera directora de "The Sowetan", uno de los diarios más icónicos de Sudáfrica.

La presidenta de EFE desembarcó hace un año en la agencia internacional de noticias española con el "peso" añadido de ser la primera mujer al frente del la entidad en sus 82 años de historia y con el objetivo de revalorizar su ya consagrada reputación en el panorama informativo mundial.

Sin embargo, ese "peso" no lo es tanto, ya que nunca pensó que su actual cargo fuera algo inalcanzable, quizá fruto de la educación recibida en su familia: "Jamás lo pensé. Éramos cuatro hermanas y mi padre un entusiasta de las cuatro; cualquier cosa que hiciéramos le parecía bien", explica Cañas.

Y ahora, con 63 años, el hecho de ser una de las pocas mujeres que ocupa un puesto de esas características en el mundo supone para ella un reto y la esperanza de "ser un ejemplo".

"Hace unos días analizamos las diez primeras agencias del mundo y vimos que la única que tiene al frente a una mujer es EFE. Eso debería ser no ya un espejo solo para las mujeres, sino también para los hombres y para todo el sector, muy masculinizado, y un acicate para que las demás agencias se planteen qué es lo que están haciendo", asegura.

UNA INFORMACIÓN CON MIRADA DE MUJER

Feminista desde siempre, "porque el feminismo es igualdad", Cañas se ha involucrado durante toda su trayectoria profesional en los temas de igualdad: "Siempre me han interesado, me han parecido importantísimos. Hubo una época que pensé que la batalla estaba perdida: no veía impulso por parte de las mujeres".

Sin embargo, valora que en el momento actual las cosas estén cambiando "de manera muy radical y positiva", tanto a nivel social como periodístico.

"España ha sido una abanderada muy importante en la igualdad. Y no quiero hablar solo de las mujeres. Creo que en los últimos años, sobre todo, ha habido cantidad de hombres que están por esto y que reconocen que la igualdad es un beneficio para todos", afirma.

Por eso, es importante la "mirada de mujer" que se le pueda imprimir a los medios de comunicación, "que han sido un refugio, una resistencia de los hombres", hasta hace unos años.

"El mundo nos lo han contado los hombres. Hay áreas en los medios que son un escándalo de masculinización y de misoginia; por ejemplo, las secciones de opinión o de cultura", asevera.

La mirada de una mujer "no solamente puede cambiar mucho las cosas, es que ya las está cambiando", dice Cañas. "Hace 20 años los medios no dedicaban espacios al maltrato ni a la violencia doméstica. Eso se ha ido abriendo, porque ha habido una presión de las mujeres, y también de muchos hombres, sobre algunos temas que son importantísimos", asegura.

Cañas ejemplifica esa situación en los Premios Rey de España de Periodismo Internacional, que anualmente convoca EFE, junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

"Hay cantidad de trabajos buenísimos que tratan el tema de la igualdad, del maltrato femenino, de la desigualdad de las mujeres, de los problemas que tienen en los países donde no está permitido el aborto ni siquiera en casos de violación. Este tema se ha abierto camino en el mundo de la comunicación. Y en EFE estamos en esa línea, desde antes de que yo viniera. Y hay que seguir por ahí, porque las mujeres somos la mitad del mundo", explica.

EL REGRESO A UNA INFORMACIÓN VERAZ Y CONTRASTADA

Entre los retos que afronta el actual panorama informativo mundial, la presidenta de EFE destaca el de ofrecer una información veraz frente a la gran repercusión de las redes sociales, "que nos están matando a las agencias de prensa, al igual que a los medios de comunicación".

"Bulos siempre ha habido. La diferencia es que ahora hay unas redes sociales potentísimas con una capacidad de repercusión enorme y al mismo tiempo con una irresponsabilidad flagrante. Ahí tenemos el ejemplo de Donald Trump", señala.

Y ante eso, Cañas recuerda la obligación de los medios de corregir cualquier información incorrecta, "un principio obvio de la deontología profesional", mientras que en una red social "nadie se hace cargo".

"Eso ha transformado completamente el mundo de la comunicación. Nos está haciendo muchísimo daño desde el punto de vista político, económico, y desde el de la información y la educación, porque al final nosotros también formamos", denuncia.

La verificación de datos, que la agencia internacional española de noticias realiza desde su sección EFE Verifica, "es parte de nuestro trabajo de toda la vida, pero hay que considerar que lo estamos haciendo como autodefensa; nos estamos defendiendo de algo que es sumamente dañino para las democracias", dice Cañas.

La herramienta de verificación de EFE nació en España, pero está realizando una importante labor en otros lugares del mundo, como Latinoamérica, una región de especial interés para la Agencia, ya que es "nuestro mercado natural".

"Tenemos una buena implantación en América Latina, y el proyecto es reforzarla. Y en ese sentido tiene mucha importancia EFE Verifica, porque con la pandemia ha habido allí una gran explosión de bulos, muy peligrosos para la salud pública, y estamos haciendo una labor muy interesante que habría que multiplicar", explica la presidenta de EFE.

A pesar de todo, Cañas mantiene una actitud optimista respecto al futuro: "La gente va a volver a la información veraz sola. Una vez que hemos vivido toda esta explosión de las redes sociales, y vista la poca credibilidad que pueden tener tantos personajes que se asoman a ellas, la gente volverá a los orígenes de la información y al periodismo de toda la vida, que es el que te garantiza una buena información, neutra y de verdad, aunque la verdad siempre tiene muchas aristas"·

