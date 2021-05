La reforma de la ley de Extranjería busca que 15.000 menores no queden sin papeles

Madrid, 1 may (EFE).- El borrador de la la reforma del rgimen de menores no acompañados y extutelados del Reglamento de la ley de Extranjería, diseñado por el Ministerio de Migraciones, propone rebajar los requisitos para obtener la residencia y el trabajo y que 15.000 jóvenes no queden en situación irregular al cumplir 18 años.