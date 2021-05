Los epidemiólogos piden cuarentenas de 14 días a viajeros de países de riesgo

Madrid, 3 may (EFE).- La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha pedido este lunes cuarentenas de 14 días a viajeros procedentes de zonas de riesgo y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no baje la guardia tras el fin del estado de alarma, sobre todo en mayo y junio, porque la pandemia aún no ha terminado.