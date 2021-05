JxCat consultará a sus bases un acuerdo con ERC que aún no da por hecho

Barcelona, 3 may (EFE).- La vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado este lunes que las bases del partido podrán votar un eventual acuerdo o cualquier otra posible solución derivada de su negociación con ERC para formar un nuevo Govern.

Artadi ha enfriado las expectativas de acuerdo levantadas minutos antes por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha asegurado que ve "cerca" un pacto de gobierno con JxCat tras haber constatado un "punto de inflexión" en la reunión que celebraron los equipos negociadores el sábado en la cárcel de Lledoners (Barcelona).

"En estos momentos no hay aún un acuerdo, estamos aún trabajando", ha remarcado Artadi, que no percibe ningún "punto de inflexión" en las negociaciones, ya que "no ha habido ni un antes ni un después del 1 de mayo".

Según Artadi, las palabras de Vilalta podrían deberse a que ERC se echa ahora atrás en el ultimátum que planteó a JxCat para alcanzar un acuerdo antes del 1 de mayo o lanzarse a explorar un Govern en solitario.

Artadi ha hecho hincapié en que ERC "nunca" les ha comunicado en sus reuniones en privado ningún ultimátum ni ninguna alternativa que pase por gobernar en solitario, por lo que la expresión de "punto de inflexión" utilizado por Vilalta puede ser simplemente "una manera de justificar un ultimátum" que solo han trasladado "a la prensa".

"No tenemos la sensación de que haya pasado nada extraordinario" este sábado en Lledoners, sino que ha habido "continuidad" en los trabajos, sin "parones ni tampoco puntos de inflexión", ha afirmado.

Pese a que Vilalta ha hablado de un posible acuerdo en cuestión de "horas o días", Artadi ha rebajado esa percepción de inminencia y ha recordado que hay margen hasta el 26 de mayo para investir a Pere Aragonès y evitar una repetición electoral.

Por lo tanto, desconoce si el hipotético acuerdo llegará en "3 o en 23 días", ya que se sigue trabajando para un Govern de coalición y ni tan solo "la carpeta sobre la estrategia independentista está cerrada".

JxCat prioriza tener un "buen acuerdo", aunque sea in extremis y sobre la bocina del 26 de mayo, antes que un "mal acuerdo o no tener acuerdo".

Tanto si se alcanza un acuerdo como si no, la dirección ejecutiva de JxCat formulará una propuesta antes el plazo límite para investir al nuevo president y la someterá a la "validación de las bases del partido".

Artadi ha desvinculado esa consulta, que será telemática, del congreso extraordinario que celebrará JxCat este viernes y sábado para poner en marcha su consejo nacional.