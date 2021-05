Los jóvenes pagan con la vida por manifestarse en las calles colombianas

Bogotá, 3 may (EFE).- "Me mataron a mi hijo, mi único hijo, que me maten a mí también", denuncia desconsolada la madre del joven Santiago Murillo, muerto en la ciudad colombiana de Ibagué durante las agitadas protestas contra la reforma tributaria del Gobierno en las que han fallecido al menos 16 civiles.