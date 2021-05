Gabilondo lamenta no haber sido capaz de convencer con "propuestas sosegadas"

Madrid, 4 may (EFE).- El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este martes que "no ha logrado" abrir los "espacios para un debate sosegado", algo que "lamenta", y ha añadido que "es un orgullo representar al PSOE".

Así lo ha dicho a los periodistas en el hotel Princesa Plaza de Madrid, donde ha seguido la noche electoral junto a miembros de su candidatura y la Ejecutiva regional del PSOE, tras conocerse los resultados del escrutinio que dan el peor resultado al PSOE de su historia en la región madrileña, con 24 escaños pero menos votos que Más Madrid, por lo que queda como tercera fuerza.

"Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado y no descalifico a nadie porque haya sido así. No lo he logrado y lo lamento", ha comentado.

También ha reconocido que los resultados "no son buenos" y que se analizarán dentro del partido porque "no era lo que esperaban" pero ha asegurado que dentro de dos años volverá a haber comicios y tendrán que "reorientar" el proyecto socialista en la región.

"Al margen de cualquier resultado, sigue siendo verdad que hay personas en Madrid en situación de necesidad y no sentirán jamás el desamparo mientras exista el PSOE", ha afirmado Gabilondo, que ha dicho que "seguirán doliendo" las colas del hambre, la desigualdad y la pobreza.

Por ello, ha pedido a quien gobierne que "no frivolice" con las necesidades de los madrileños.

Por otro lado, ha felicitado al Partido Popular por su victoria, al igual que a los 136 nuevos diputados de la Asamblea de Madrid por haber "merecido la confianza" de la ciudadanía "sean del partido que fueren y piensen como piensen".

"Yo soy Ángel Gabilondo y este es el Partido Socialista Obrero Español", ha afirmado el socialista, que ha sido ovacionado por los miembros de la candidatura y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, que lo han acompañado en su comparecencia.