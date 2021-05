El festival de música "online" PamploSound reúne a 58 artistas

Pamplona, 4 may (EFE).- Grupos de pop, rock, clásica, rap, soul, indie, ska, stoner, mariachis, o una brass band, hasta sumar un total de 58 músicos, se han unido para crear los diez temas que componen el cartel del festival de música "online" ‘PamploSound’, que se lanza el 14 de mayo.

Gorka Urbizu, Anne Lukin, Iker Piedrafita, Tonino Carotone o Germán San Martín son algunos de los nombres que figuran en este evento organizado por el Ayuntamiento de Pamplona.

Con una temática centrada en la primavera, en "una atmósfera verde" y "optimista" y con el deseo de ofrecer "una imagen fresca", llega esta segunda edición tras el "éxito rotundo", en palabras de la concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, de la primera que se puso en marcha en Navidades como vía para apoyar al sector de la música, que está padeciendo especialmente las consecuencias de la covid.

Ante la respuesta positiva de la ciudadanía, que a través de las redes sociales y la web disfrutó de las actuaciones en más de 320.000 ocasiones, se pone en marcha esta nueva edición, en la que 58 músicos de estilos diversos se han unido para componer, ensayar, arreglar y finalmente llevar a cabo una puesta en escena que "demuestra todo lo que puede dar de sí esa amalgama de estilos y sonidos".

Con el festival, ha detallado la concejala, se busca incentivar y fomentar la creación artística de músicos locales y por eso se ha invitado a hacer nuevas piezas o hacer arreglos o mezclarse con otros grupos y artistas. "De ahí surge, la magia, la sorpresa y la esencia del festival", ha agregado.

Esto, ha añadido, se podrá comprobar con artistas como Anne Lukin, que junto a Los Tenampas, ha dado salida a un tema que guardaba desde que salió de la academia de ‘Operación triunfo’, y en el que cuenta cómo añora a su gente o Monte del Oso, que junto con Gorka Urbizu (Berri Txarrak) han compuesto el tema 'Suzko Bola' con un toque eléctrico.

Esta edición de ‘PamploSound’ traerá también temas conocidos como ‘Miedo’, original de Dickers, que esta vez, Iker Piedrafita reinterpreta con la guitarra de Alfredo Piedrafita (Barricada) y José Ramón García al piano ofreciendo una versión acústica e íntima.

‘El barquero del Ebro’ demostrará cómo una jota se puede llevar a sonidos de soul y gusto de Nueva Orleans con los vientos de la Broken Brother Brass Band y la voz de Nerea Erbiti.

‘Animas’, una fusión de rap y música clásica, llega de la mano de los antiguos componentes de Leyenda Urbana Isusko y Sergi Ugarte, la Orquesta Joven de Pamplona y la voz de Amaia Astiz.

‘El último cliente’, ‘Quisiera’, ‘Los sueños no dan dinero, dan problemas’, ‘I don’t want you’, ‘Que nadie apague tu luz’, ‘Suzko Bola’ o la versión unplugged de ‘Rudi not dead’ son algunos de los temas que completan el repertorio de la nueva edición de primavera del festival ‘PamploSound’.

Los temas podrán escucharse en la web pamplosuond.es desde el próximo 14 de mayo y, además, en los perfiles de redes sociales de ‘Pamplona Es Cultura’ irán desvelándose entrevistas, momentos del making off y reflexiones de los artistas.

En la primera edición, que contó con la participación de treinta músicos, la iniciativa cosechó solo en el canal de Youtube de ‘Pamplona es Cultura’ más de 37.000 visualizaciones.

Por su parte, la web del festival, pamplosuound.es tuvo más de 18.500 visitas, que se suman a los más de 265.000 usuarios alcanzados en redes sociales y a las más de 12.000 interacciones que esta iniciativa obtuvo a través de los perfiles municipales en Instagram, Facebook y Twitter.