El Real Madrid, eliminado tras caer en Estambul (88-83)

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El Real Madrid perdió este martes en Estambul el quinto partido del playoff de la Euroliga y quedó eliminado por un Anadolu Efes que jugará la Final Four de Colonia tras imponerse en un igualado choque que no se decidió hasta los últimos segundos (88-83).