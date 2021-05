Izal, Amaral, Carolina Durante, Tijoux y Tom Walker se suman al Cruïlla 2021

Barcelona, 5 may (EFE).- Izal, Amaral, Carolina Durante, Ana Tijoux y Tom Walker se han incorporado al cartel del Cruïlla este miércoles, el mismo día que se ha anunciado que Of Monsters and Men y Perota Chingó cancelan sus giras y no actuarán en el festival, que se celebrará del 8 al 10 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona.