¿Cuáles son las leyes trans (o la ausencia de ellas) en África?

Nairobi, 6 may (EFE).- En la inmensa mayoría de países de África, las personas trans son invisibles: oficialmente no existen porque la ley ni las nombra ni las reconoce. Cuando se trata de violencia, sin embargo, son blanco de acoso y detenciones arbitrarias sin tener a quién acudir.

"No estamos realmente criminalizadas por ser personas trans, no hay leyes que no nos permitan existir" explica a la Agencia Efe este jueves desde su despacho en Nairobi la activista trans Ava Mrima, portavoz de la organización keniana Jinsiangu. EFE/ Lucía Blanco Gracia