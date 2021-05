Isabel Bonig deja el acta de diputada tras no contar con la confianza del PP

Valencia, 6 may (EFE).- La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado que deja el cargo de portavoz del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas y que renuncia al acta de diputada autonómica: "Me voy porque no cuento con la confianza de la actual dirección nacional del PP".