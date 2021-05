Rafael Riqueni: La mayor página de la guitarra la escribió el Niño Ricardo

Madrid, 6 may (EFE).- Hubo quien señaló a Rafael Riqueni como el faro que ha de guiar al mundo de la guitarra flamenca, especialmente tras la muerte de Paco de Lucía, al que dedica su último disco, "Herencia", a él y a todos los grandes de este instrumento, empezando por Manuel Serrapí, alias el Niño Ricardo.

"Siempre estamos con la polémica de quién escribió la mayor página, si él, Sabicas o Ramón Montoya. Para mí está clarísimo que fue el que más aportó en cuanto a creatividad, sonido y flamencura", afirma sin atisbo de duda este músico en una entrevista con Efe a propósito de la primera gran generación de guitarristas.

Todos ellos y sus sucesores tienen cabida en "Herencia" (Universal), un disco que debería haberse editado en 2020 y que se ha retrasado a este momento a la espera de que se aliviara la pandemia y de poder pasear su música como es debido.

Riqueni (Sevilla, 1962) asegura que él no se ha dado "mucha cuenta" del confinamiento, ocupado como ha estado volviendo a practicar tanto como en sus inicios, cuando su padre le dijo: "Si no vas a estudiar y te vas a dedicar a la guitarra, te quiero siete horas con ella cada día".

"Ahora estoy con el veneno dentro de tocar", presume señalando la agilidad de su mano derecha, en contraste con el parón que provocó hace años su trastorno bipolar y algún tiempo en la cárcel por acumulación de denuncias.

Recuerda que empezó a flirtear con las seis cuerdas precisamente tras escuchar el mítico "Entre dos aguas" (1981), de Paco de Lucía. "Yo me veo más heredero suyo y gracias a él soy guitarrista", destaca. Y añade con orgullo que, según le contaron, el maestro gaditano hablaba "muy bien" de él.

"Eso es lo más bonito que me pueden decir", ratifica tras haberle tenido en cuenta nuevamente en este álbum que es un homenaje a la guitarra flamenca como instrumento solista de concierto, con el oído puesto igualmente en Pepe Habichuela, Mario Maya, Joaquín Amador, Enrique de Melchor, Tomatito, Serranito, Manolo Sanlúcar...

Riqueni, que empezó su carrera discográfica con un sonido revolucionario en "Juego de niños" (1986), ha preferido atenerse aquí a la ortodoxia de las tonalidades originales, sin desafinar ninguna cuerda.

"En el flamenco se pueden hacer todo tipo de fusiones, pero al final hay que volver a la raíz. Es como una casa. Si tiene los cimientos fuertes, resiste. Si no, se cae", justifica quien dice divertido de sí mismo: "Yo fui un niño bueno, no como de mayor, que me volví travieso".

Venía del aplaudido "Parque de María Luisa" (2017), un disco de guitarra clásica "muy descriptivo", y dedicó un año a componer los ocho cortes de "Herencia", animado por la idea de crear "unas alegrías y unas bulerías con palmas" como las que ha grabado.

"Porque al final de todo yo soy flamenco y ha salido como lo tenía en la cabeza", comenta sobre este paseo por la historia de la guitarra con quejío, "dándoles las gracias a estos artistas que nos han dejado su legado para que nosotros podamos seguir tocando".

De los que vienen por detrás, por cierto, se queda con el talento de Álvaro Mora, natural de Moguer (Huelva), y con "veintitantos conciertos" para 2021 no puede evitar acordarse de los estratos más débiles del ámbito flamenco, "los que más lo están pagando, que son las criaturas de los tablaos, que están cerrados".

"¿Esa gente de qué come? Es una pérdida de todo, un crimen cuando en el tren vamos todos apiñados", protesta.

Javier Herrero