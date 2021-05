Movistar+ descubre “¿Qué fue de los Durrell?” en un documental

Madrid, 6 may (EFE).- ¿Qué fue de la mítica familia Durrell, los protagonistas de los libros que fueron adaptados a una serie de televisión? Movistar+ resolverá la duda gracias a un documental que emitirá en junio para conocer más de cerca los avatares de esta peculiar familia británica.

Producido por la cadena BBC y presentado por la actriz Keeley Hawes (“Bodyguard”, “Line of Duty”), la matriarca del clan en la serie de “Los Durrell”, el documental de 47 minutos explorará la realidad de la vida de la familia, que ya fue contada en la serie de televisión (que está también disponible en Movistar+).

“Gracias al acceso a imágenes de archivo y a testimonios inéditos de algunos miembros de la familia, este documental va más allá del mito literario y televisivo para descubrir una historia de secretos familiares, corazones rotos y grandes éxitos”, ha apuntado Movistar+ en un comunicado publicado este jueves.

Aunque su vida ya había sido expuesta en la trilogía autobiográfica "Trilogía de Corfú" ("My family and other animals", "Birds, beasts and relatives" y "The garden of the gods") del patriarca y naturalista Gerald Durrell, la historia de los Durrell se hizo famosa después de que fuera llevada a la pequeña pantalla en 2016, en una serie que sumó cuatro temporadas.

"Los Durrell" sigue el día a día de una familia inglesa que busca rehacer su vida en la pequeña y paradisíaca isla griega de Corfú en los años 30 y de sus posteriores cambios de rumbo.