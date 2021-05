Podemos quiere a Ione Belarra como sucesora de Iglesias al frente del partido

Madrid, 6 may (EFE).- La dirección de Podemos no quiere dilatar en el tiempo la sucesión de Pablo Iglesias al frente de la formación morada y, aunque aún no ha decidido oficialmente cómo se producirá ese relevo, fuentes consultadas por EFE apuntan ya a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como la dirigente con más posibilidades para asumir el liderazgo.