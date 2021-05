Antonio Colinas gana el Premio Especial de Poesía de la Fundación Jesús Serra

Barcelona, 11 may (EFE).- El leonés Antonio Colinas ha sido galardonado con el Premio Especial de Poesía de la Fundación Jesús Serra en su segunda edición, dotado con 5.000 euros, en reconocimiento a su trayectoria y por "la excelente calidad del conjunto de su obra poética".

El jurado, formado por Elena Medel, Andrea Valbuena, Carlos Zanón, David Castillo y Ricardo Fernández Aguilà, ha considerado que Colinas es uno de los poetas "más originales y, a su vez, tradicionales de la poesía peninsular, que destaca tanto en la forma como en el intimismo".

Nacido en La Bañeza (León) en 1946, Antonio Colinas es poeta, narrador, ensayista y traductor, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1982 y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Ejerció como lector de español en las universidades italianas de Milán y Bérgamo en los años setenta y, posteriormente, vivió una veintena de años en Ibiza y desde 1998 reside en Salamanca, recibiendo en 2019 el premio Dante Alighieri en Italia.

"Últimamente -ha indicado- pienso que la poesía es una manera vocacional de ser y de estar en el mundo, teniendo siempre presente, tal como pensaba María Zambrano, que la realidad poética no solo incluye la realidad que hay y la que es, sino también la que todavía no ha sucedido y la que ya no está".

El anuncio del premio coincide con el cierre de la convocatoria de la XIV edición del Concurso de Poesía de la fundación del Grupo Catalana Occidente, que premia la creación de un poema y permite la participación de autores de todas las franjas de edad, tanto en castellano como en catalán.

Con un total de 1.255 obras, procedentes de 32 países, en esta edición se ha conseguido "el máximo de participación de su historia", según han resaltado los organizadores.

La dotación de los premios va de los 800 a los 2.500 euros, según las categorías, de 10 a 13 años; entre 14 y 17 y a partir de los 18.

El nombre de los ganadores de las tres categorías para cada una de las lenguas se dará a conocer el próximo mes de junio.

El premio nació siguiendo el legado del fallecido fundador del Grupo Catalana Occidente, Jesús Serra, quien apostaba por el fomento de la poesía y la cultura en general.

Además del concurso de Poesía y el Premio Especial de Poesía, la institución lleva a cabo el proyecto "Poetízate. Poesía en la escuela", gracias al acuerdo firmado con la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC) y con la colaboración de una treintena de escuelas.

El programa presenta la poesía como "una herramienta más de expresión para los jóvenes estudiantes de secundaria y, de esta manera, acerca este género literario a los adolescentes", con recitales "innovadores" en los colegios a cargo de los poetas Josep Pedrals y David Castillo.