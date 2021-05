Sanidad pone la lupa en 11 variantes y vigila que la británica no retroceda

Madrid, 11 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad mantiene bajo vigilancia a once variantes, entre ellas la india y la colombiana, de las que ya se han confirmado los primeros casos en España, y controla que la británica, que sigue siendo la predominante, no retroceda porque podría indicar la expansión de las otras.