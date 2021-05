Djokovic cumple, Garbiñe arrasa y Nadal calienta motores

Roma, 11 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y vigente campeón, arrancó este martes la defensa del título en el torneo de Roma con un trabajado triunfo contra el estadounidense Taylor Fritz, en una jornada en la que, en el circuito femenino, la española Garbiñe Muguruza debutó con una contundente victoria ante la rumana Patricia Tig.

A la espera del debut del español Rafael Nadal, que busca du décima corona en Roma y que jugará este miércoles contra el italiano Jannik Sinner, Djokovic, Garbiñe, el italiano Matteo Berrettini (n.9) y el canadiense Denis Shapovalov (n.14) salieron con buen pie, mientras que el torneo perdió a su finalista del año pasado, un argentino Diego Schwartzman que se rindió ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

La pista central, que seguirá sin espectadores hasta el jueves, cuando podrán entrar un número reducido de aficionados, albergó el debut de Djokovic, que tardó una hora y 38 minutos en vencer a Fritz por 6-4 y 7-6 (5).

El encuentro se interrumpió durante tres horas a causa de la lluvia, justo cuando Nole acababa de perder el saque, con 5-4 en el segundo set, que le entregaría el partido.

Tuvo que esperar que parara de llover y remontar un 4-5 en el desempate antes de poder celebrar su victoria en la tierra batida del Foro Itálico, en la que fue cinco veces campeón en diez finales.

Su rival será el ganador del duelo entre el español Alejandro Davidovich, que venció este martes al búlgaro Grigor Dimitrov, y el británico Cameron Norrie.

No fallaron Shapovalov, semifinalista el año pasado, que doblegó con autoridad al polaco Kamil Majchrzak, ni Matteo Berrettini (n.9), finalista en Madrid, quien remontó y ganó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 4-6, 6-2 y 6-4.

Pero la jornada en el Foro Itálico también estuvo marcada por la preocupación expresada por varios campeones sobre las posibilidades reales de organizar los Juegos Olímpicos de Tokio en condiciones de seguridad.

Después de que la japonesa Naomi Osaka y su compatriota Kei Nishikori, que avanzó por la retirada del español Pablo Carreño, expresaran sus dudas y animaran a "detenerse y plantearse bien" el plan a seguir para formar la burbuja, fue Rafa Nadal quien reconoció que todavía no sabe si participará.

"No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara (sobre la participación en los Juegos de Tokio) porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En esta situación, no sé, veremos en un par de meses", aseguró Nadal en rueda de prensa en Roma, donde debutará este miércoles contra Jannik Sinner.

"Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible", agregó.

Se salió de esta línea Garbiñe Muguruza, que tras regresar con un contundente triunfo por 6-1 y 6-2 ante la rumana Patricia Tig, confirmó su participación en Tokio.

"Hasta este momento no veo por qué no jugar, estoy feliz por jugar en Tokio, solo estuve una vez en los Juegos Olímpicos, en Río 2016. Estoy ilusionada. Seguro que lo están organizando bien y estoy ansiosa por eso", afirmó Garbiñe, que en la segunda ronda se verá las caras con la estadounidense Bernarda Pera, jugadora zurda procedente de las clasificaciones.

El programa femenino estuvo iluminado además por el triunfo de la argentina Nadia Podoroska, número 44, contra la alemana Laura Siegemund, tras un partido intenso que acabó 2-6, 7-6 (3) y 6-1.

Esa victoria le permitirá medirse en la segunda ronda con la estadounidense Serena Williams, número ocho del ránking y tres veces campeona en la tierra batida romana.

El programa femenino lo completaron en la noche italiana los triunfos de la alemana Angelique Kerber (n.26) contra la francesa Alize Cornet (6-2, 7-5) y el de la letona Jelena Ostapenko (n.49), que sorprendió a la británica Johanna Konta (n.18) por 6-3 y 6-1.

