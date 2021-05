Bragarnik afirma que el Elche no está en venta y que cuenta con Escribá

Elche (Alicante), 13 may (EFE).- El propietario del Elche, el argentino Christian Bragarnik, afirmó este jueves que el club no está en venta y aseguró que pase lo que pase en el final de la temporada cuenta con el técnico Fran Escribá para el próximo curso.

El representante argentino, que ha comparecido por primera vez ante los medios desde su llegada al club en diciembre de 2019, repasó su trayectoria en la entidad y justificó no haber explicado antes su proyecto “porque había ya uno ya en marcha” y por los problemas provocados por la pandemia.

“Ya le hemos trasladado a Escribá que es la persona idónea por su sentido de pertenencia y su capacidad para continuar con este proyecto, tanto en Primera como en Segunda División. Falta sentarnos y concretarlo”, confirmó el argentino.

Bragarnik destacó que el Elche se encuentra con una “salud patrimonial” que hace tiempo no tenía y se agarró a las opciones matemáticas de permanencia para no especular con un proyecto en Segunda, si bien indicó que si llega será ambicioso.

“Si nos toca descender, la responsabilidad de esta propiedad será intentar buscar el ascenso y ser protagonista”, manifestó el empresario, quien aseguró que el Elche “no necesita vender, por lo que tendrá un equipo competitivo”.

“En el plano jurídico, este club, que tenía un montón de controversias, no tiene ningún problema”, explicó el dirigente, quien añadió que pese a participar en otros proyectos deportivos, como el de Defensa y Justicia en su país, “el Elche es su mayor emprendimiento”.

Tras valorar de forma positiva la trayectoria de la directora general, Patricia Rodríguez, que ha salido del club, anunció para principio del próximo curso la llegada de un nuevo directivo que marque la hoja de ruta de la entidad.

Bragarnik recordó que el Elche se acerca a su centenario, cifra que le gustaría alcanzar “con un fútbol base a la atura de la ciudad”, por lo que adelantó que en breve el club podrá anunciar la construcción de una ciudad deportiva.

En este sentido, desveló que el Elche baraja dos alternativas en terrenos de la localidad, además de en una tercera parcela que ya es propiedad de la entidad.

“Si queremos acercarnos a ser un equipo de Primera tenemos que contar con una infraestructura de Primera”, dijo Bragarnik. "No somos de Elche, pero nos hemos enamorado. No ser de aquí no quiere decir que no podamos sentir las cosas. El objetivo es poner al club en lo más alto”, añadió.

El dirigente reconoció que el equipo está en una situación deportiva “difícil”, pero pidió ser “optimista mientras haya posibilidades” de lograr la permanencia.

“El resultado final no nos hará cambiar el objetivo. Es un proyecto a medio y largo plazo. Si pasa lo que no quiero nombrar estaremos en todos los aspectos preparados para afrontar la nueva competición de la mejor forma posible”, argumentó.

El dirigente admitió que la decisión de prescindir de José Rojo ‘Pacheta’ tras el ascenso “puede ser un error” y consideró que con el paso del tiempo “se merecía haber continuado por lo que había logrado”.

Bragarnik negó que haya tenido preferencia por el mercado argentino y que su intención sea promocionar jugadores que representa y no quiso poner “excusas” a la dinámica deportiva.

“Somos responsables, pero nos tocó trabajar con herramientas limitadas. Subimos un 23 de agosto y con el presupuesto más bajo de la categoría”, recordó.

“Todas las decisiones deportivas han sido consensuadas con la dirección deportiva”, indicó Bragarnik, quien no cree que se deba hablar de “fracaso” si se consuma el descenso.

“Sería una desilusión, pero estamos preparados para un proyecto a medio o largo plazo que consolide a la entidad”, reiteró el dirigente argentino, quien garantió que con independencia de su lugar de residencia vigilará el día a día del club”.