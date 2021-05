El ELN, dispuesto a dialogar con el Gobierno colombiano pero sin imposiciones

Bogotá, 13 may (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este jueves que está dispuesta a reanudar los estancados diálogos de paz con el Gobierno colombiano, pero insistió en que no acepta imposiciones ni condiciones unilaterales sobre las que no existe acuerdo alguno.