"Saw" regresa salpicada de humor de la mano de Chris Rock y Samuel L. Jackson

Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- Chris Rock, uno de los comediantes más conocidos de Estados Unidos, ha sido el encargado de relanzar una de las franquicias de terror más populares del cine, "Saw", que regresa este viernes con un giro humorístico que sorprenderá a los aficionados.

Fotograma cedido por Lionsgate donde aparece Chris Rock (i) como el detective Ezekien "Zeko" Banks y Max Minghella (d) como el detective Williams, durante una escena de la película de terro "Spiral: From the Book of Saw". EFE/ Brooke Palmer/Lionsgate