Garitano cree que si el público vuelve a los estadios debería ser a todos

Madrid, 14 may (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, valoró de forma positiva que el público pueda volver a los estadios españoles si bien consideró que esto debería suceder en todos y no solo en algunos.

"Yo creo que es muy bueno, sería una muy buena noticia que la gente pueda volver a los terrenos de juego porque es la esencia del espectáculo. Pero que pueda volver todo el mundo. Que en algunos sitios sí y en otros no me parece un poquito un sinsentido. Hay gente que tiene que decidir eso. No entiendo mucho eso pero nosotros tenemos que trabajar e intentar conseguir los objetivos", dijo.

"Lo más importante es la seguridad de todo el mundo. En el fútbol profesional me gustaría que estuviesen todos los campos llenos, todos. Si es al 50%, al 30%, pero todos. Sería lo más normal y lo que más sentido tiene. Pero poco podemos hacer nosotros en eso, hay otra gente que lo tiene que decidir. Espero que sea lo más justo posible y lo mejor para todo el mundo", señaló también.

Garitano cree que su equipo está siendo regular pese a todo: "Estamos manteniendo una regularidad bastante buena el último mes, jugando a un nivel bastante bueno. Pero los partidos se deciden por detalles. Creo que el equipo esta bastante bien, está equilibrado. Vamos a ver si otra vez este domingo con el Logroñés damos una buena versión".

"Cada vez el equipo da mejores datos en cada partido, ha sido mejor que todos los rivales en el aspecto condicional quitando el partido del Espanyol. Quiere decir que estamos bien. Lo que nos ha fastidiado es que en momentos puntuales hemos tenido que cambiar a gente que estaba bien. Estoy tranquilo, contento con lo que están dando y espero una mejor versión todavía de aquí a final de temporada", agregó.

Ahora se miden al Logroñés: "Creo que lo están haciendo bien pero vienen de una derrota fuerte e importante. Ha competido muy bien en líneas generales, con rachas muy buenas de 4 ó 5 partidos seguidos ganados. Los jugadores que tienen conocen el oficio y va a ser un rival para nosotros muy difícil, muy complicado. Como todos a final de temporada, más sabiendo lo que se juegan".

"Es complicado adaptarte a una nueva categoría. Lo están haciendo bien, con sus altibajos, es normal. Tienen talento, están bien trabajados. Ahora han entrado en una dinámica en la que les cuesta más. Espero la mejor versión del Logroñés, pueden reaccionar porque tienen talento y buenos jugadores. Pero nosotros nos centramos en lo nuestro, que bastante tenemos. Vamos a ver si somos capaces de jugar un gran partido porque es fundamental ahora mismo", finalizó.