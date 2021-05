Eduardo Navarrete lanza una central de apoyo a marcas y creadores de moda

Madrid, 14 may (EFE).- El diseñador Eduardo Navarrete, que presenta su nuevo proyecto, la central de marcas y creadores “15 segundos”, se define como “vedette”: “Si buscas el significado de esta palabra, es artista que sabe hacer de todo, me considero así porque es importante saber hacer lo que haga falta”.

De forma paralela a sus grabaciones para MasterChef Celebrity y su trabajo como diseñador creativo de su firma homónima, Navarrete lanza “15 segundos”, una central de marcas y creadores en la que impulsar el talento de distintos diseñadores. “Parte de todas las necesidades que yo he tenido como diseñador en algún momento”, explica a Efe sobre su proyecto.

“La central de marcas y creadores ‘15 segundos’ es una familia en la que representamos firmas por la historia que cuentan y la que tienen detrás, y ayudamos a los diseñadores a crear el contenido que merecen: desde gestión de página web, eventos, redes sociales y fotografías profesionales, hasta colaboración con ‘infuencers’ o entre artistas y todo lo relacionado con la comunicación”, dice.

Con una estructura empresarial que se consolida tras varios años en el sector de la moda, Navarrete quiere impulsar el talento de otras firmas, tratando de aunar bajo un mismo concepto “distintas necesidades que surgen a las marcas, para las que se suele recurrir a distintas empresas”, con el fin de facilitar a los diseñadores trabajar sobre su imagen desde un único centro neurálgico al contar con un enfoque 360.

“Lo importante es hacer marca, comunicar y vender, porque si no vendo, no juego y no merece la pena”, explica el alicantino sobre las claves del sector en su nueva andadura. El foco lo fija en poder ayudar a sus compañeros de sector, potenciando su faceta de empresario, que llega en plena vorágine de proyectos profesionales, como las grabaciones de MasterChef Celebrity o la mudanza de su firma a unas nuevas oficinas.

Por este motivo el diseñador siempre se ha definido como “vedette”, convencido de la importancia de saber "hacer de todo" para lograr el éxito, en una receta en la que también destaca el trabajo de su equipo, que califica de "maravilloso".

“Tengo suerte de poder tener gente que trabaje para mí, entre las grabaciones de MasterChef miro el móvil y gestiono citas con estilistas, prensa, editoriales… Hay que currar y ya está, y si no duermo, pues no duermo”, resalta Navarrete, que comenzó a dar forma al proyecto multimarca en agosto junto a su socia Paloma García Olivares.

"15 segundos" incluye marcas como la de Isabel Gomila, que quedó finalista en la segunda edición de Maestros de la Costura y que,bajo el paraguas de este proyecto, ha presentado su colección de kimonos.

La apuesta de la diseñadora, que comenzó su andadura en la moda haciendo “colecciones orientadas al ocio en las discotecas” en Palma de Mallorca, donde tiene su sede, evoluciona ahora hacia la elaboración de kimonos, prendas democráticas “para todas las mujeres, independientemente de sus cuerpos, edad o estatura”, una especialización que llegó casi por casualidad a la vida de la diseñadora.

“Me gusta coleccionar telas, cada vez que una amiga viaja fuera le pido que me traiga tejidos de allí, en la cuarentena comencé a usarlas para hacer kimonos, y al subir fotos a Instagram la gente interactuaba, quería comprarlos”, detalla Gomila.

Una firma que ya forma parte de la “familia” que Eduardo Navarrete erige bajo “15 segundos”, con la que impulsar y dar voz a diseñadores y firmas que luchan por consolidar sus nombres en una industria que “necesitaba fuerza antes de la pandemia, y ahora aún más”.

Por María Muñoz