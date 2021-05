"Por todas partes", el grito de Núria Castán por el planeta

Madrid, 15 may (EFE).- Núria Castán (Reus, 1997) ubica su gran pasión en las montañas nevadas. Es 'rider'. Compite en la modalidad de snowboard. Su cercanía con la naturaleza le permite disfrutar de paisajes idílicos pero, al mismo tiempo, ser más consciente de la devastadora huella del ser humano. Ese fue, de hecho, el tema de su proyecto final de carrera de diseño gráfico. "Por todas partes" es su llamada de auxilio.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Núria Castán reflexiona sobre la vida en la naturaleza, la contaminación y el cambio climático. Propone como solución "realizar recogidas voluntarias de residuos, utilizar menos envases de un solo uso e intentar en la medida de lo posible comprar realmente lo necesario".

- Pregunta (P): ¿Qué balance hace de su última temporada en el Freeride World Tour?

- Respuesta (R): Este último año la temporada ha terminado con un gusto amargo. He tenido mala suerte y cometido pequeños errores que han causado grandes impactos en los resultados, ya que no pude clasificarme para la final del Freeride World Tour (FWT) de Verbier y, como consecuencia, tampoco pude clasificarme para la siguiente temporada en el FWT, ya que solo lo consiguen las 4 primeras y el nivel es altísimo.

Por otro lado, estoy muy contenta con mi mejora del snowboard, tanto fuera como dentro de competición. A pesar de los pequeños errores de competición que me sacaron fuera del podio, me siento orgullosa de las mejoras que he hecho en mis descensos. Ahora toca seguir trabajando para mejorar.

- P: En su categoría, la francesa Marion Haerty ha vuelto a hacer historia. ¿Qué supone competir contra ella?

- R: Marion es una chica con años de experiencia en el FWT y tiene un conocimiento de las caras de la montaña y el funcionamiento de la competición muy alto. Creo que es una buena forma de motivación y superación, de querer llegar a su nivel en cuanto a resultados. Un reto emocionante con mucho trabajo detrás.

- P: ¿Qué margen de mejora cree que tiene usted?

- R: A diferencia de Marion, que tiene 29 años, yo soy mucho más joven. Tengo 23 y, de hecho, soy la mujer más joven del circuito del FWT en snowboard. Esa es una de las razones por las que creo que aún tengo mucho margen de mejora y de recorrido en mi carrera deportiva.

- P: Una vez terminada la temporada, ¿qué planes tiene para los meses de primavera y verano?

- R: De momento seguir viviendo en Austria, entrenarme físicamente, hacer actividades de montaña y seguramente pasar el verano allí. Aunque sea verano en Tirol, hay glaciares donde se puede hacer snowboard y otras actividades para mantener el físico y el snowboard. También tengo planeado seguir trabajando como diseñadora gráfica.

- P: Conocimos esa faceta suya en un artículo publicado en la web del Freeride World Tour, donde lanzó una reflexión sobre el cambio climático y la huella del ser humano en la naturaleza. ¿Son temas que le preocupan?

- R: Totalmente, me preocupa principalmente porque el deporte que practico se ubica en total naturaleza, y sin ella, no podría hacerlo. Me empecé a dar cuenta con todos los viajes que tenía que hacer, todo lo que suponía en contaminación, y las noticias que iban apareciendo. Aunque también empecé a darme cuenta de que tenía que hacer algo cuando hacía salidas o actividades al aire libre y veía basura y residuos en la naturaleza.

Por esa razón realicé una campaña de concienciación sobre los residuos que quedan abandonados en la naturaleza y, sobretodo, en espacios de media y de alta montaña para mi proyecto final de carrera de diseño gráfico.

- P: ¿La contaminación en forma de residuos está presente en la montaña?

- R: Por supuesto, después de la campaña que realicé "Por todas Partes", donde pude conocer muchas más cosas sobre los residuos, mi perspectiva cambió totalmente. Los residuos, por mucho que parezcan inofensivos, son una amenaza y hay que darles la importancia que se debería, ya que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y potencia el cambio climático, contamina el agua, el aire y el suelo de su alrededor, destruye ecosistemas, altera el ciclo de la vida silvestre e incluso puede afectar a nuestra salud. Es un problema tan real como serio.

- P: ¿Cuál es la solución a ese problema?

- R: Hay muchas formas de trabajar en la solución sobre los residuos, hay que tener presente que este problema es a nivel mundial, ya que incluso existen islas de basura en el océano del planeta Tierra. No obstante, empezando desde abajo, hay que tener conciencia del problema y no lanzar basura en la naturaleza; primero de todo, porque de allí es de donde nosotros obtenemos los recursos para poder vivir.

También una buena opción es promover esta acción de conciencia a más gente y evitar que siga pasando, realizar recogidas voluntarias de residuos, utilizar menos envases de un solo uso y, finalmente, aunque es difícil hacerlo a veces, intentar en la medida de lo posible comprar realmente lo necesario.

- P: Participa en la última campaña de BUFF 'Live More Now'. ¿Qué le sugiere ese eslogan?

- R: Me identifico bastante con el slogan 'Live More Now' ya que mi forma de vida se basa básicamente en vivir el presente, el estar aquí y ahora y sobre todo disfrutar de las pequeñas cosas que la vida y la naturaleza nos ofrece, y es que con todo lo que ha pasado en relación a la pandemia, tenemos que estar agradecidos de lo que la naturaleza nos puede dar y transmitir. Más que nunca, toca explorar lugares y montañas nuevas.

Lucía Santiago