El Ejecutivo tiende la mano al nuevo gobierno que se conforme en Cataluña

Madrid, 17 may (EFE).- La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dado hoy la bienvenida al nuevo gobierno que se conforme tras el principio de acuerdo alcanzado en Cataluña y le ha tendido la mano para retomar el diálogo, así como la agenda política en esa comunidad.

En declaraciones a la Cadena Ser, Montero se ha referido de esta forma al principio de acuerdo que han alcanzado los partidos independentistas ERC y JxCat para formar un gobierno de coalición en Cataluña y evitar así la repetición de las elecciones.

"Espero que hayan aprendido ambas formaciones que la conformación del Gobierno tiene que conllevar también el abandono de las vías unilaterales y de algunas cuestiones que ya sabemos a dónde nos conducen, que no es a nada bueno", ha comentado.

Tras señalar que lo ideal hubiera sido un gobierno encabezado por Salvador Illa como ganador de las elecciones, Montero ha apuntado que espera que ambos partidos "hayan aprendido de la etapa anterior".

Por otra parte, la ministra portavoz ha reconocido que ve "muy difícil" llegar a un acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque, a pesar de los intentos del Ejecutivo, "cuando está a punto de cerrarse, llega Génova y dice que no".

"(Pablo) Casado lo ha dicho con muchísima claridad: no piensa renovar el CGPJ, es decir, que no piensa cumplir con el mandato constitucional", ha señalado Montero, antes de recordarle que "un partido político no puede vetar la renovación de otro poder".

También se ha referido a que le gusta más Pablo Iglesias sin coleta y a que prefiere más el recorrido que ha planteado ahora, con su marcha de la política, al ser preguntada sobre si le gusta más el Gobierno de ahora sin el exvicepresidente.

"Pablo Iglesias me gusta más sin coleta", ha subrayado, antes de añadir que tiene una magnífica relación con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.