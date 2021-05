Jordi Sànchez: La desconfianza ha sido el gran adversario del acuerdo ERC-JxCat

Barcelona, 18 may (EFE).- El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha asegurado este martes que la "desconfianza" entre su formación y ERC ha sido "el gran adversario" de las negociaciones para formar Govern, y ha admitido que, aunque han construido ya "fundamentos sólidos", no han superado del todo la "rivalidad".

Así lo ha señalado en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la que ha aseverado que en ningún momento pensó en repetir los comicios al Parlament porque estaba seguro de que el acuerdo entre las dos principales fuerzas independentistas "era posible".

"La desconfianza ha sido el gran adversario de este acuerdo, una desconfianza que se ha ido consolidando en los últimos tiempos", ha sostenido Sànchez, quien ha detallado que si bien desde las elecciones del 14F han tratado de "ahuyentara", aún no lo han conseguido "hacer con plenitud".

"Este fin de semana hemos acabado de poner fundamentos más sólidos de la confianza entre dos formaciones que compartimos un horizonte, pero que tenemos miradas diferentes en la estrategia y que, sobre todo, somos rivales electorales", ha explicado antes de lamentar que los últimos tres años ERC y JxCat hayan mantenido "mucha rivalidad, a veces de manera incluso poco ejemplar, edificante o pedagógica".

Por eso, ha remarcado, el "problema principal" en las negociaciones para formar ejecutivo ha sido "la necesidad de crear nuevos espacios de confianza", pese a lo cual, ha garantizado, "las elecciones no formaban parte de escenarios posibles".

Sànchez se ha mostrado también convencido de que las bases de JxCat avalarán el acuerdo con Esquerra porque "permite sacar adelante la apuesta principal del independentismo, que es consolidar el 52 %, y hacer un esfuerzo por continuar avanzando en una estrategia conjunta".

"No tengo dudas de que las bases del partido asumirán como propio este acuerdo", ha insistido.

Asimismo, ha garantizado que ni JxCat ni ERC tendrán "derecho a veto" en el nombramiento de los consellers, cuyos nombres no ha querido revelar aunque, preguntado por el actual secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, como posible titular del departamento, Sànchez ha opinado que "es difícil encontrar un nombre mejor".

"Es un compromiso de la actual presidenta del Parlament -Laura Borràs en campaña electoral y la gente de Junts mantenemos nuestros compromisos", ha agregado.

Por otro lado, ha defendido que la CUP no debe tener "ningún motivo de preocupación" por el acuerdo alcanzado con ERC: "Saben que no tienen que sufrir porque no cuestionaremos su acuerdo".

Ha señalado así que sabrán encontrar un "punto de equilibrio" y "encaje" con los planteamientos de la CUP, aunque ha afirmado que preferiría que el acuerdo fuera para toda la legislatura, en lugar de solo por dos años, tal como han pactado republicanos y cuperos.

Finalmente, ha recalcado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no ha participado en las negociaciones y ha atribuido el discurso de quienes lo dicen a "interpretaciones enfermizas que buscan permanentemente una confrontación y división".