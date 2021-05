El presidente canario anima al PSOE a aprender de la derrota en Madrid

Madrid, 18 may (EFE).- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descartado que pueda extrapolarse la derrota del PSOE en la Comunidad de Madrid a la situación general en España y ha animado a sus compañeros madrileños a hacer una profunda autocrítica. "Se aprende más de las derrotas que de las victorias", ha subrayado.

En una entrevista con EFE ha recordado que, tanto en Madrid, como anteriormente en el País Vasco o en Galicia, "ha ganado quien gobernaba" y, por tanto, se podría interpretar que los ciudadanos están reconociendo el trabajo que hacen los gobiernos: de ser así, una mayoría apoyaría al gobierno de España o al de Canarias.

El dirigente canario rechazaba así cualquier interpretación de que los malos resultados de los socialistas en Madrid puedan suponer el inicio de un cambio de ciclo en España e insistía en que las del pasado 4 de mayo fueron unas elecciones en una autonomía, igual que meses antes lo fueron en Cataluña, donde el PSC logró un "magnífico resultado".

"Hay que valorar las cosas en su medida", ha dicho Torres, secretario general de los socialistas canarios y que lidera un gobierno de coalición de cuatro partidos.

"Yo he ganado y he perdido elecciones y se sacan más elecciones de lo segundo", ha insistido el presidente de Canarias, quien ha recomendado a su partido en Madrid que aprenda de la derrota y analice una situación que, ha recordado, no es nueva, ya que los socialistas llevan décadas sin gobernar en la Comunidad de Madrid.