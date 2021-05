Montero pide perdón por el retraso de la ley trans y promete que verá la luz

Madrid, 18 may (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido perdón este martes por no haber conseguido que el proyecto de ley trans del Gobierno haya llegado al Parlamento y ha mostrado "el más firme compromiso" de que la autodeterminación del género se legisle en esta legislatura.

Montero ha pedido la palabra en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate para la toma en consideración de la proposición de ley trans registrada por ERC y otros grupos parlamentarios, que no saldrá adelante por la abstención del PSOE y los votos en contra de PP y Vox.

"Quiero empezar pidiendo perdón a las personas trans. Soy consciente de que este debate debía haber llegado por parte del Gobierno y no lo he conseguido y quiero pedirles perdón", ha aseverado.

La titular de Igualdad también ha pedido perdón al colectivo de personas trans que "llevan demasiados meses viendo sus derechos cuestionados y sus vidas cuestionadas" y les ha prometido que sus derechos serán ley en esta legislatura.

"Tenemos una deuda con ellas, ellos, elles y vamos a saldarla aunque no sea tan pronto como a me gustaría", ha destacado Montero, que no ha mencionado durante su intervención ni en una ocasión a su socio de gobierno, que este martes ha decidido abstenerse a la tramitación de la proposición de ley trans y ha impedido así que prospere en la Cámara Baja.

Sí ha mostrado su perplejidad con que en 2019 una propuesta similar contara con el apoyo del Congreso y en 2021 las cosas hayan cambiado tanto, una legislación que, ha defendido, es coherente con lo que pide la Unión Europea.

"Europa nos está diciendo con claridad que la única forma respetuosa de garantizar los derechos humanos de las personas trans es la libre determinación del género", ha subrayado.

Montero ha expresado su deseo de que la proposición de ley trans salga adelante esta tarde, pero ha afirmado que, de no hacerlo, ha mostrado su más firme compromiso de que la autodeterminación de género sea una realidad en España.

Ha calificado de "tarea ineludible" llegar al Orgullo de 2021 habiendo recuperado el consenso de la ponencia de 2019.

La ministra ha agradecido a la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de coalición su iniciativa y ha asegurado que la futura legislación incluirá dos aspectos de la misma que no recogía el borrador de igualdad: el reconocimiento de la realidad no binaria (personas que no se sienten identificados ni con el género masculino ni con el femenino) y la protección de personas trans que se encuentren en situación administrativa irregular.