Los últimos días del García Márquez más íntimo, desde la mirada de su hijo

Bogotá, 18 may (EFE).- Gabriel García Márquez lamentaba que su muerte era la única faceta de su vida sobre la que no podría escribir. Así que su hijo Rodrigo García ha abordado siete años después en la novela "Gabo y Mercedes: Una despedida" esos últimos días en los que Gabo, sumido en la demencia, ya no era Gabo.